Celjani z novo močjo v napadu

Nino Noordanus , ki prihaja iz nizozemskega Den Haaga, je svoj mladinski staž opravil pri ekipi NEC Nijmegen. Njegova prva postaja v članskem nogometu je bil domači Den Haag, kjer je igral za drugo ekipo. Prvo polovico sezone 2022/23 je preživel pri Excelsiorju, z začetkom koledarskega leta 2023 pa se preselil v Latvijo in okrepil Liepajo ter si po sedmih zadetkih prislužil prestop v litvanski Džiugas. V lanskem letu je na 36 tekmah dosegel 14 zadetkov in litvansko prvenstvo sklenil kot četrti najboljši strelec.

"Prvi vtisi so zelo dobri. Klub je urejen, stadion je res lep, mesto se mi dopade. Komaj čakam, da spoznam ekipo in začnem z delom. Priprave mi bodo dale priložnost, da vse soigralce dovolj dobro spoznam. Armandasa (Kučysa) sicer že poznam, saj sva bila tekmeca v Litvi. Ko sem videl, da mu je v Celju uspel korak naprej v karieri in da s prilagoditvijo na višji nivo nogometa ni imel velikih težav, sem dobil motivacijo, da to lahko storim tudi sam. Sicer sva drugačna profila napadalcev, a ne dvomim, da se bom na igrišču dobro razumel z njim in preostankom ekipe. Celje dosega veliko zadetkov, kar pomeni, da imajo napadalci veliko priložnosti in k temu želim spomladi prispevati tudi sam," je ob prihodu v knežje mesto dejal Nizozemec.

Noordanus bo nosil dres s številko devet, novim soigralcem pa se bo pridružil v četrtek na uvodnem treningu zimskega pripravljalnega obdobja v Umagu. Tam bodo Celjani ostali do 18. januarja, ko bodo odigrali tudi pripravljalni obračun z Osijekom. Po tekmi sledi povratek v domače okolje, 21. januarja pa drugi del priprav v hrvaški Istri ter generalka s Širokim Brijegom pred nadaljevanjem državnega prvenstva.