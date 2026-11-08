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Nogomet

Celjani z novo zmago skočili navzgor po lestvici

Domžale, 08. 11. 2026 20.13 pred 20 minutami 5 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Celje - Slovan

Nogometaši Celja so v 15. krogu našega državnega prvenstva vpisali izredno pomembne tri točke na gostovanju pri Radomljah. Varovanci Zorana Zeljkovića so se z zmago zavihteli na tretje mesto, s katerega so sklatili ljubljansko Olimpijo. Brinje iz Grosuplja so doma z 1:0 premagale nogometaše Aluminija.

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Celjani so v domačem prvenstvu zabeležili drugo zaporedno zmago in se povzpeli na tretje mesto lestvice, pri čemer imajo ob odigrani tekmi manj (tudi ta proti Radomljam) šest točk zaostanka za vodilnim Koprom. Radomljani ostajajo na dnu lestvice z osmimi točkami oziroma šestimi zaostanka za predzadnjo Muro.

Varovanci Zorana Zeljkovića so takoj prevzeli pobudo in stiskali Radomljane. Prvo veliko priložnost je imel Blaž Kramer, vendar iz neposredne bližine žoge ni uspel preusmeriti proti vratom. V sedmi minuti je ne preveč nevarno sprožil Benjamin Verbič, a je bil Samo Pridgar na pravem mestu. Bližje vodstvu je bil nekaj minut kasneje Milot Avdyli, potem ko je njegov sicer predložek za las zgrešil vrata.

V 16. minuti so gosti zasluženo povedli, ko je na svoj račun prišel Matic Ivanšek. Z levico je z natančnim strelom z desne strani premagal Pridgarja. Nato so tudi Celjani malce umirili ritem, a še naprej nadzorovali tekmeca v domžalskem športnem parku. Poskus Yaye Dukulyja v 27. minuti še ni bil nevaren, je pa tri minute kasneje z okoli 25 metrov nekoliko z leve strani sijajno zadel Mario Kvesić in s svojim poskusom kar malce presenetil Pridgarja.

Kvesić nato malce kasneje ni bil tako nevaren z levico, enega redkih strelov proti vratom pa so sprožili tudi domači, a je poskus s prostega strela Jaše Martinčiča končal visoko čez gol. Gosti so spet izraziteje prevladovali in v 43. minuti še tretjič zatresli mrežo Radomelj. Gol Verbiča pa ni obveljal, saj je bil ob Kramerjevem dotiku strelec v prepovedanem položaju, kot je odločila soba za Var.

Namesto vodstva Celjanov s 3:0 so Radomljani nato prišli do enajstmetrovke, ko je Žan-Luk Leban z dotikom na tla spravil Divina Ikenno, še en pregled v sobi za Var pa je potrdil strel z bele pike. Izkoristil ga je Martinčič za zaostanek zgolj enega gola po polčasu.

Žan-Luk Leban
Žan-Luk Leban
FOTO: NK Celje

V drugem polčasu se je nadaljevala prevlada Celjanov, a za razliko od prvega dela brez pravih priložnosti. Prvi je v 50. minuti streljal Dukuly, a je bil Pridgar ob svoji vratnici dovolj pozoren, Verbič pa je bil v 59. malenkost prenizek, da bi žogo po kotu z glavo preusmeril v domačo mrežo. Mlinarji so se malce otresli pritiska, a resneje Lebanovih vrat niso ogrozili.

Zaključno žogo so imeli v 83. minuti Celjani, a je rezervist Veton Tusha iz oči v oči s Pridgarjem za las zgrešil. Kazen bi lahko kaj hitro sledila že v naslednjem napadu, ko je Martinčič prišel do svojega snidenja ena na ena z vratarjem, a je prav tako kot Tusha zgrešil. Zaradi poškodbe Žana Žužka so v zadnjih slabih desetih minutah Celjani nadaljevali z igralcem manj, saj so porabili vsa tri okna za menjave, čeprav so opravili le tri od petih. Kljub temu si Radomljani do konca dvoboja niso priigrali resne priložnosti, da bi nenadejano vzeli točko.

Grosupeljsko slavje proti Aluminiju

Nogometaši Brinja iz Grosupljega so prekinili niz štirih tekem brez zmage v prvenstvu, ki je trajal od 20. septembra, ko so ugnali Radomlje. Na lestvici so tako s 16 točkami napredovali na osmo mesto in za točko zaostajajo za sedmim Aluminijem. Že v tretji minuti so si domači priigrali lepo priložnost, potem ko je v kazenskem prostoru do strela s sicer slabšo desnico prišel Haris Vučkić, a ni bil dovolj natančen.

Tudi gosti so bili na drugi strani nevarni, potem ko so si domači privoščili napako na svoji polovici, Robert Ramšak pa je sam krenil proti vratom, a mu je strel Zrnec v 11. minuti ubranil. Gosti so imeli več od igre, v 21. minuti je znova poskusil Ramšak, tokrat z glavo iz težjega položaja, a je žoga zletela čez gol. V 35. minuti je v kazenskem prostoru tekmeca zmanjkalo nekaj več odločnosti pri domačih, Nikola Jovićević pa je nato iz obrata v 41. minuti sprožil meter ali dva mimo leve vratnice vratarja Florijana Raduhe.

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V 45. minuti so se Grosupeljčani pripravljali na udarec iz kota, a je nato glavni sodnik po posredovanju sobe za Var še sam preveril posnetek in pokazal na belo piko po igranju z roko Matica Vrbanca. Zanesljivo je enajstmetrovko izkoristil Jovičević. Varovanci Gorana Markovića so po 361 minutah le prekinili strelski post v DP in na odmor odšli s prednostjo.

Po njem dolgo prave nevarnosti pred enimi ali drugimi vrati ni bilo. Tudi po nekaj menjavah gostujočega trenerja Jure Arsića pa se stanje na zelenici, kjer so prevladovala predvsem čvrsta posredovanja, ni spremenilo. Kidričani so v zadnje pol ure prevladovali, a poskusi Bebeja Osujija v 63., rezervista Petra Petriška v 68. in 70. ter Marka Mladenovića v 74. minuti niso ogrozili Zrnčevih vrat.

Bližje drugemu kot Aluminij prvemu golu so bili domači, a je močan strel Maja Roriča z okoli 30 metrov v 79. minuti stresel vratnico. Najlepšo priložnost so Kidričani zapravili v 83. minuti, ko je z glavo Ramšak prišel do močnega strela, a je s sijajnim posredovanjem izenačenje preprečil Zrnec. V zadnjih dobrih desetih minutah so se novinci v ligi krčevito branili in vpisali četrto zmago v sezoni.

Izidi slovenske Prve lige, 8. november:

Brinje Grosuplje - Aluminij 1:0 (1:0)
Jovičević 45. + 2/11-m

Kalcer Radomlje - Celje 1:2 (1:2)
Martinčič 45. + 2/11-m; Ivanšek 15., Kvesić 30.

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zmerni pesimist
08. 11. 2026 20.34
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