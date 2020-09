Celjani za milijon evrov prodali prvega strelca Vizingerja

Državni prvaki so ostali brez enega tistih mož, ki je bil med najbolj zaslužnimi za zgodovinski uspeh v prejšnji sezoni. Dario Vizingerje v Celje prišel v sezoni 2017/18 in v celjskem dresu na 87 tekmah dosegel 37 zadetkov. Na klubski lestvici najboljših strelcev vseh časov v prvi ligi si z Draganom Čadikovskimdeli šesto mesto. Drugi najboljši strelec lanske sezone slovenskega prvenstva bo okrepil napad tretjeuvrščene ekipe lanske sezone avstrijske Bundeslige, Korošci bodo letos nastopali tudi v skupinskem delu evropske lige. Vizinger je z zasedbo iz središča Labotske doline podpisal pogodbo do poletja 2024.

"Dario Vizinger je v našem klubu pustil globok in neizbrisen pečat. NK Celje se mu ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje za vse in mu v njegovi nadaljnji karieri želi veliko zdravja, zadetkov in uspeha," so Celjani zapisali na spletni strani.

'Mlad in lačen uspehov'

"Za Vizingerja se je zanimalo veliko klubov, na trgu prestopov je bila močna konkurenca," pa je po uspešnih pogajanjih dejal trener WAC Ferndinand Feldhofer. "Je mlad in lačen uspehov in se popolnoma ujema z našo filozofijo," je še dejal Feldhofer za avstrijsko tiskovno agencijo apa.

Vizinger bi moral zapolniti vrzel, ki jo je ustvaril odhod Izraelca Shona Weissmana, ki se je preselil v Španijo k Valladolidu. V Celju je imel nekdanji hrvaški mladi reprezentant sicer veljavno pogodbo do leta 2022. Rijeka, nekdanji klub Vizingerja, naj bi bila upravičena do kar 60 odstotkov deleža odškodnine, ki jo je plačal Wolfsberger.