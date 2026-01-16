Naslovnica
Nogomet

Celjani za osmino finala proti kosovski Driti

Nyon, 16. 01. 2026 13.55 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Celje - AEK Atene

Nogometaši Celja se bodo v dvoboju za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige pomerili s kosovsko Drito, je določil današnji žreb Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. Prvi dvoboj v Gjilanu je predviden 19. februarja, povratna tekma pa teden dni pozneje v Celju.

Današnji žreb je določil pare dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige za ekipe, ki so se po ligaškem delu uvrstili med devetim in 24. mestom.

Skupaj se je v izločilne boje tega tekmovanja uvrstilo 24 ekip iz 20 držav, prvih osem iz ligaškega dela pa je šlo neposredno v osmino finala.

Celje si je kot 13. moštvo ligaškega dela zagotovilo status nosilca v današnjem žrebu, s tem pa prednost domačega igrišča na odločilni, povratni tekmi dvoboja. Možna tekmeca grofov sta bila armenski Noah in Drita, ki sta v ligaškem delu zasedla 19. oziroma 20. mesto.

Celje so izžrebali s kosovskim prvakom, medtem ko se bo Noah pomeril z AZ Alkmaarjem. Uefa bo končni spored dvobojev za osmino finala potrdila do konca meseca.

Pari dvoboja za osmino finala konferenčne lige:

Fiorentina - Jagiellionia

Rijeka - Omonia Nikozija

AZ Alkmaar - Noah

Celje - Drita

Lech Poznanj - Kuopio

Samsunspor - Shkendija

Crystal Palace - Zrinski Mostar

Lausanne-Sport - Sigma Olomouc

nogomet konferenčna liga osmina finala žreb celje drita

Olimpija (končno) potrdila prvi okrepitvi

landrick landrick
16. 01. 2026 15.39
Spet ti Kosovarji... Odkrito; ne maram jih in pika!
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
16. 01. 2026 15.17
Hremo naprej
Odgovori
+1
1 0
SAKOSAKO
16. 01. 2026 15.14
Upajmo samo, da ne bo v Celju več kosovskih navijačev kot pa slovenskih!
Odgovori
+1
1 0
