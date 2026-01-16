Celjani za osmino finala proti kosovski Driti

Današnji žreb je določil pare dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige za ekipe, ki so se po ligaškem delu uvrstili med devetim in 24. mestom.

Skupaj se je v izločilne boje tega tekmovanja uvrstilo 24 ekip iz 20 držav, prvih osem iz ligaškega dela pa je šlo neposredno v osmino finala.