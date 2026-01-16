Celjani za osmino finala proti kosovski Driti

Današnji žreb je določil pare dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige za ekipe, ki so se po ligaškem delu uvrstili med devetim in 24. mestom.
Skupaj se je v izločilne boje tega tekmovanja uvrstilo 24 ekip iz 20 držav, prvih osem iz ligaškega dela pa je šlo neposredno v osmino finala.
Celje si je kot 13. moštvo ligaškega dela zagotovilo status nosilca v današnjem žrebu, s tem pa prednost domačega igrišča na odločilni, povratni tekmi dvoboja. Možna tekmeca grofov sta bila armenski Noah in Drita, ki sta v ligaškem delu zasedla 19. oziroma 20. mesto.
Celje so izžrebali s kosovskim prvakom, medtem ko se bo Noah pomeril z AZ Alkmaarjem. Uefa bo končni spored dvobojev za osmino finala potrdila do konca meseca.
Pari dvoboja za osmino finala konferenčne lige:
Fiorentina - Jagiellionia
Rijeka - Omonia Nikozija
AZ Alkmaar - Noah
Celje - Drita
Lech Poznanj - Kuopio
Samsunspor - Shkendija
Crystal Palace - Zrinski Mostar
Lausanne-Sport - Sigma Olomouc
