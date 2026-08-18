Celjani že v Bratislavi, za njimi gredo tudi navijači

Nogometaši Celja so že pristali v Bratislavi, kjer jih v sredo čaka prva tekma kvalifikacij za uvrstitev v prestižno Ligo prvakov. Na drugi strani jih čaka Slovan, najuspešnejši slovaški klub in edini klub iz nekdanje Češkoslovaške, ki se lahko pohvali z evropsko lovoriko. Stadion Tehelne pole, ki sprejme več kot 22.000 ljudi, je že skoraj razprodan, na Slovaško se odpravlja tudi okoli 400 navijačev iz Slovenije. Prenos tekme bo jutri zvečer na Kanalu A!