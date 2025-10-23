Konferenčna liga, ligaški del, 2. krog, izid:
Shamrock Rovers - Celje 0:1* (-:-)
Kovačević 33.
Nogomet
Kovačević popeljal Celjane v zasluženo vodstvo (0:1)*
Celjski nogometaši se pravkar na Irskem merijo proti staremu znancu Shamrocku. Gre za obračun 2. kroga v uefini Konferenčni ligi, varovanci trenerja Alberta Riere pa želijo po atenskemu AEK-u, ki so ga pred oktobrskim reprezentančnim oknom na stadionu Z'dežele prepričljivo ugnali s 3:1, osvojiti nove tri točke v boju za neposredno uvrstitev v izločilne boje omenjenega tekmovanja.
