Kovačević popeljal Celjane v zasluženo vodstvo (0:1)*

Dublin, 23. 10. 2025 20.55 | Posodobljeno pred 6 minutami

A.V.
2

Celjski nogometaši se pravkar na Irskem merijo proti staremu znancu Shamrocku. Gre za obračun 2. kroga v uefini Konferenčni ligi, varovanci trenerja Alberta Riere pa želijo po atenskemu AEK-u, ki so ga pred oktobrskim reprezentančnim oknom na stadionu Z'dežele prepričljivo ugnali s 3:1, osvojiti nove tri točke v boju za neposredno uvrstitev v izločilne boje omenjenega tekmovanja.

Konferenčna liga, ligaški del, 2. krog, izid:
Shamrock Rovers - Celje 0:1* (-:-)
Kovačević 33.

Lucas Grof
23. 10. 2025 21.42
Bravoo Celje 💛💙💛💙
fljfo
23. 10. 2025 21.42
-1
Tale Kovačević pa je pravo odkritje te sezone...To bo Celje mastno zaslužilo
