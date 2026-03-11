Naslovnica
Nogomet

Celjani želijo ponoviti jesensko nalogo in izločiti AEK

Celje, 11. 03. 2026 15.42 pred 27 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Celje - AEK Atene

Celjski nogometaši z nestrpnostjo pričakujejo prvi obračun osmine finala v konferenčni ligi proti atenskemu Aeku. Tekmeca sta se (dodobra) spoznala že v skupinskem delu tekmovanja, kjer so Celjani po odlični igri s 3:1 nadigrali grškega velikana. A glede na spremembe v taboru trenutno vodilnega moštva Prve lige Telemach, še posebej po odhodu zelo uspešnega trenerja Alberta Riere, gre tokrat pričakovati drugačna razmerja moči na zelenici.

Še vedno pa upamo in verjamemo, da kljub spremembi na trenerski klopi Celjani premorejo dovolj kakovosti za preboj med osem najboljših moštev v konferenčni ligi.

Nekaj, na kar upa tudi naslednik Alberta Riere v vlogi glavnega trenerja, Ivan Majevski. "Pogledal sem njihovih zadnjih pet ali šest tekem in videl, kaj so spremenili in česa ne. Zdaj igrajo na precej drugačen način z dvema klasičnima napadalcema," je trenutno dogajanje v taboru tekmeca na novinarski konferenci komentiral celjski strateg Majevski.

Nogometaši Celja so na prvi medsebojni tekmi v skupinskem delu konferenčne lige s 3:1 nadigrali atenski Aek.
FOTO: Aljoša Kravanja
FOTO: Aljoša Kravanja

AEK je nedvomno odlično moštvo, ki pa se jeseni v Celju ni naigralo. Ravno nasprotno, tedaj so Žan Karničnik in druščina povsem nadigrali zasedbo, ki ji s trenerske klopi poveljuje nekdanji prvi mož stroke pri ljubljanski Olimpiji Marko Nikolić. A zdaj so stvari (bistveno) drugačne.

"Zadnje mesece nismo v idealnem stanju. To se vidi tudi na igrišču, a jaz sem tukaj, da to popravim. Vsaka od tekem, ki smo jo izgubili, je pokazala, kaj deluje in kaj ne. Proti Olimpiji se nekateri igralci niso držali načrta, medtem ko na tekmi z Bravom na začetku nismo bili dovolj zbrani. Tekma proti Aluminiju je bila za nas slaba, na kar je vplivalo tudi dejstvo, da smo v zimskem prestopnem roku izgubili nekaj igralcev," je slabo formo svojega moštva v zadnjem obdobju skušal nekoliko opravčiti mladi beloruski strokovnjak.

Dvoboj v Celju je na sporedu v četrtek ob 21.00.

nogomet konferenčna liga osmina finala celje aek atene

Trump vabi Irance, ti zavrnili možnost nastopa na svetovnem prvenstvu

Martinović
11. 03. 2026 17.29
AEK igra 30 % bolje, Celjani pa 50 % slabše. Težka bo. Za Celjane je bokj realno razmišljati kako premagati ekipe in drugega dela lestvice 1snl.
zmerni pesimist
11. 03. 2026 17.13
Sanjači
bibaleze
