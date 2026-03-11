Celjani želijo ponoviti jesensko nalogo in izločiti AEK

Nekaj, na kar upa tudi naslednik Alberta Riere v vlogi glavnega trenerja, Ivan Majevski . "Pogledal sem njihovih zadnjih pet ali šest tekem in videl, kaj so spremenili in česa ne. Zdaj igrajo na precej drugačen način z dvema klasičnima napadalcema," je trenutno dogajanje v taboru tekmeca na novinarski konferenci komentiral celjski strateg Majevski.

Še vedno pa upamo in verjamemo, da kljub spremembi na trenerski klopi Celjani premorejo dovolj kakovosti za preboj med osem najboljših moštev v konferenčni ligi.

AEK je nedvomno odlično moštvo, ki pa se jeseni v Celju ni naigralo. Ravno nasprotno, tedaj so Žan Karničnik in druščina povsem nadigrali zasedbo, ki ji s trenerske klopi poveljuje nekdanji prvi mož stroke pri ljubljanski Olimpiji Marko Nikolić. A zdaj so stvari (bistveno) drugačne.

"Zadnje mesece nismo v idealnem stanju. To se vidi tudi na igrišču, a jaz sem tukaj, da to popravim. Vsaka od tekem, ki smo jo izgubili, je pokazala, kaj deluje in kaj ne. Proti Olimpiji se nekateri igralci niso držali načrta, medtem ko na tekmi z Bravom na začetku nismo bili dovolj zbrani. Tekma proti Aluminiju je bila za nas slaba, na kar je vplivalo tudi dejstvo, da smo v zimskem prestopnem roku izgubili nekaj igralcev," je slabo formo svojega moštva v zadnjem obdobju skušal nekoliko opravčiti mladi beloruski strokovnjak.

Dvoboj v Celju je na sporedu v četrtek ob 21.00.