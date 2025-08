Arteta: Pokazali smo, kakšna je razlika med Celjem in Olimpijo

Nogometaši Celja so v Stožicah poskrbeli za eno najbolj prepričljivih predstav zadnjih sezon. V derbiju proti Olimpiji so z izjemno igro slavili kar s 5:0, in čeprav so domači doživeli pravi kolaps, so Celjani pokazali, da so v tem trenutku razred zase. Tako na igrišču kot tudi v svojih izjavah po tekmi, ki ne vsebujejo niti sledu o vzvišenosti – temveč predvsem hladno odločnost in osredotočenost na naslednje izzive.