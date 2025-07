Začetni postavi Celja in AEK-a iz Larnake:

Celjani so odločno odprli evropski obračun s Ciprčani. Gostujoče nogometaše so v uvodnih minutah stisnili pred njihov kazenski prostor in jih prisilili v krčevito branjenje.

Izid, kvalifikacije za Ligo Evropa, 2. krog:

Celje - AEK Larnaka 0:0* (0:0)