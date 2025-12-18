Naslovnica
Riera: Mislim, da smo v primerjavi z lansko sezono precej napredovali

Celje, 18. 12. 2025 06.00

Avtor:
S.V. STA
Albert Riera

Nogometaše Celja v četrtek na stadionu Z'dežele ob 21. uri čaka zadnja tekma ligaškega dela Konferenčne lige proti irskemu Shelbournu. V taboru Celjanov tudi po dveh zaporednih porazih v evropskem tekmovanju ni zaznati pretirane zaskrbljenosti. Razlogov za poraza ne vidijo v taktični postavitvi, temveč v pristopu igralcev.

"Naredili smo temeljito analizo in ugotovili, da smo na prvih 11 tekmah v sezoni igrali obrambo mož na moža ter prejeli štiri zadetke. Ta številka je ostala enaka tudi na naslednjih 21 tekmah, ko smo igrali "consko obrambo". To pomeni, da težava v prejetih zadetkih ni bila v tem, kako so igralci postavljeni v obrambi, temveč v njihovem obnašanju," je pred zadnjo tekmo Celja v tem koledarskem letu na novinarski konferenci razlagal trener Albert Riera, ki je dodal, da je zelo zadovoljen s tem, kako so se igralci na treningu odzvali na njegove kritike.

Albert Riera in Franko Kovačević
Albert Riera in Franko Kovačević
FOTO: Profimedia

Celjani za neposredno napredovanje v osmino finala potrebujejo zmago, pri čemer niso več povsem odvisni sami od sebe, a se Španec na klopi Celja s tem ne obremenjuje. "Če bi nam kdo pred začetkom sezone ponudil, da bomo imeli v prvenstvu 12 točk naskoka in si v Konferenčni ligi priigrali devet točk ter si s tem zagotovili uvrstitev med 24 najboljših ekip, bi to zagotovo podpisali," je dejal Riera.

V nadaljevanju je poudaril še, da se pričakovanja vedno spreminjajo. "Ko osvojiš devet točk, si jih vedno želiš še več. Mislim, da smo v primerjavi z lansko sezono precej napredovali, saj smo v tem tekmovanju lani zbrali sedem točk. Zdaj jih imamo devet. Če zmagamo, jih bomo imeli 12 in se morda uvrstili med osem najboljših ekip rednega dela. Če nam to ne uspe, bomo pač odigrali še dve dodatni tekmi, kar bo nova čudovita izkušnja."

Juanjo Nieto
Juanjo Nieto
FOTO: Luka Kotnik

Dodatnega pritiska zaradi bremena "nujne" zmage ne čuti niti branilec Juanjo Nieto. "Ne čutim pritiska. Takšne tekme so mi všeč. Rad igram v Evropi. Moji občutki so podobni kot lani, ko smo zadnjo tekmo igrali proti ekipi The New Saints in smo prav tako morali zmagati, kar nam je na koncu uspelo."

Shelbourne na papirju velja za najskromnejše moštvo, s katerim se bodo Celjani letos merili v Konferenčni ligi. Vrednost celotne ekipe namreč znaša zgolj 3,93 milijona evrov, kar je za dobrih sedem milijonov manj od grofov. Irci so v omenjenem tekmovanju doslej osvojili zgolj eno točko, potem ko so remizirali s švedskim Häcknom.

Preberi še Riera odgovoril Mijatoviću: Bi se lotil tega, če ne bi bil pripravljen?

Transfermarkt kot najvrednejšega igralca gostov ocenjuje osrednjega vezista Kerra Mclnroya, ki naj bi bil vreden 275.000 evrov. Shelbourne zaseda skromno 34. mesto, medtem ko je Celje 12.

Irski predstavnik je v domačem prvenstvu, ki se je končalo že v začetku novembra, z 59 točkami zasedel tretje mesto in s tem za sedem točk zaostal za prvaki Shamrock Rovers, s katerimi so se nogometaši iz knežjega mesta srečali v drugem krogu Konferenčne lige in jih v gosteh premagali z 2:0.

"Irsko prvenstvo se je zaključilo že 1. novembra, kar pomeni, da nasprotnik ni v tekmovalnem pogonu. To bi za nas lahko predstavljalo določeno prednost, vendar smo mi imeli v zadnjem času precej bolj natrpan urnik, zato nismo najbolj sveži," je povedal Riera in poudaril, da bo od igralcev zahteval, da v četrtek 90 minut odigrajo v dobrem ritmu.

Celjani na četrtkovem srečanju ne bodo mogli računati na kar nekaj poškodovanih igralcev. V kadru zagotovo ne bo Žana Karničnika in Marka Zabukovnika. Zaradi rdečega kartona na tekmi proti Rijeki ne bo Litovca Artemijusa Tutyškinasa. Za tekmo je bilo doslej prodanih okrog 6000 vstopnic.

nogomet celje shelbourne riera konferenčna liga

Madridska velikana sta se namučila za pokalni zmagi

