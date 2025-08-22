Rierin apel nogometni zvezi: Zelo bi cenil, če nam omogočijo prost vikend

Nogometaši Celja so na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za Konferenčno ligo z 1:0 premagali Banik iz Ostrave. Toda kljub zmagi je bilo v knežjem mestu po tekmi čutiti grenak priokus – izkupiček bi moral biti višji, dodatno senco pa je vrgla huda poškodba enega ključnih igralcev Marka Zabukovnika.

Hiter gol Poplatnika, nato premoč brez nagrade

Pred 5.327 gledalci na stadionu Z'dežele so Celjani že v prvi minuti zatresli okvir vrat, nato pa v osmi minuti povedli, ko je bil po podaji Nikite Josifova natančen Matej Poplatnik. Gostitelji so v prvem delu povsem nadigrali Ostravo, ki je delovala nemočno. Grofje so si priigrali številne priložnosti, a jih zapravljali eno za drugo.

Slavje Celjanov ob zadetku Mateja Poplatnika. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Zmagali smo, pišemo zgodovino, mislim, da še nobena slovenska ekipa ni premagala češke ekipe, ampak igralci so še vedno lačni. Kljub zmagi je čutiti, da ni dovolj. Zato poudarjam, da smo ustvarili pošast. Smo ekipa, ki lahko tekmuje proti vsakomur," je bil kljub zapravljeni beri z dominantno predstavo zadovoljen trener Albert Riera.

Brez Kovačevića šepala učinkovitost

Španec na tekmi s Čehi ni želel tvegati z načetim Frankom Kovačevićem. Prvi strelec Celja je imel v zadnjih dneh nekaj težav s stegensko mišico, zato ga je Riera preventivno posadil na klop, da bi ga zaščitil. Njegova odsotnost je ob številnih zapravljenih priložnosti prišla do izraza. "Ni pošteno govoriti o igralcu, ki ni bil na igrišču. Razumem, gre za igralca, ki je v 10 tekmah dosegel 11 golov, kakšen napadalec. Ampak mogoče bi tudi on zapravil priložnosti. Poplatnik bi seveda lahko dosegel še kakšen zadetek, tudi Dani (Šturm) ali Nikita (Josifov), ampak včasih pač ne gre. Nismo bili efektivni, sprožili smo veliko strelov, a le štiri v okvir vrat. Rezultat bi moral biti višji," je ocenil Riera.

Matej Poplatnik po eni izmed številnih zapravljenih priložnosti. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Celjani so po odvzeti žogi ob hitri tranziciji sicer odlično izkoriščali Danijela Šturma in Josifova, ki sta ves čas iskala globino ter povzročala težave Čehom. Toda Banik je v drugem polčasu našel odgovor na poletno razigrane Celjane, ki so precej težje prihajali do priložnosti kot v uvodnih 45 minutah. Čvrsta igra Čehov, ki so ob vsaki priložnosti s prekrški prekinjali celjsko kombinatoriko, je bila vse uspešnejša.

Danijel Šturm FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"V prvem polčasu smo uničili nasprotnika! V drugem polčasu se je poznala utrujenost, izgubljali smo žoge, ki jih v prvem delu nismo, s čimer smo hranili tekmeca. Nasprotnik z žogo v nogah ni pokazal ničesar. Zame je bila na igrišču le ena ekipa. Uničili smo jih, a domov se vračajo še kako živi. Njihov najboljši igralec so bili navijači. Zdaj nas tam čaka težka naloga," je prevlado svojih varovancev izpostavil španski strokovnjak.

Ob tem je Šturm, ki je predvsem v prvem delu igre povzročal preglavice gostujoči obrambi, pristavil: "V drugem polčasu smo padli, že na začetku so se potavili s štirimi igralci v obrambi. V prvem polčasu smo imeli več protinapadov, lahko bi izkoristili kakšnega več. Želeli smo doseči še kakšen zadetek več. V prvem polčasu smo imeli nekaj lepih priložnost, žal neizkoriščenih. Na koncu smo veseli za to zmago in gremo na Češko po Konferenčno ligo."

Poškodba Zabukovnika na slabo pripravljenem igrišču

Celjski nalet je v prvem polčasu prekinila tudi huda poškodba Marka Zabukovnika, ki so ga na nosilih ob glasnem aplavzu odnesli z igrišča. V slačilnici se zavedajo, da gre za hud udarec. "Težko je, ko te doleti poškodba. Upamo, da bo čim prej okreval. Težko je videti soigracla v bolečinah, želim mu hitro okrevanje," je povedal Šturm.

Mark Zabukovnik si je grdo poškodoval koleno. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Gre za enega najpomembnejših članov Rierine zasedbe - Zabukovnik je osrednji motor celjske zvezne vrste. "Izgubili smo fantastičnega igralca, ki je za nas zelo pomemben. Nikakor si ni zaslužil tega. Je delavec, prvi pride, zadnji gre. Odlično skrbi za svoje telo, res je profesionalen, zato je to, kar se mu je zgodilo, še toliko bolj nepravično. Ne izgleda dobro. Odslej bomo igrali zanj," je v razočaranem tonu povedal Riera.

Riera: Sramota je, da najboljša ekipa v Sloveniji igra v takšnih pogojih

Ob tem velja poudariti, da celjska zelenica ponovno ne izgleda optimalno za igro na nivoju kot je play-off kvalifikacij za Konferenčno ligo. "Verjetno je to eden od razlogov, da je prišlo do poškodbe. Kolikokrat smo že govorili o tem. To lahko vidite tudi s tribune. Sramota je, da Celje, najboljša ekipa v Sloveniji, igra v takšnih pogojih. V lanski sezoni smo igrali Konferenčno ligo, v prvih štirih, petih tekmah so se nasprotniki čudili, da igramo na takšnem igrišču. Ampak to ni v mojih rokah, odgovorni vedo, kaj morajo narediti," je stanje na igrišču okrcal celjski trener.

Celje - Banik Ostrava FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Naporen urnik jemlje davek, poziv zvezi: zakaj Celje nima prostega vikenda?

Do izraza je ob napornem ritmu prišla tudi utrujenost celjske zasedbe. Nogometaši iz knežjega mesta so sezono začeli 10. julija, od takrat pa odigrali že kar 12 tekem, medtem ko se npr. italijansko prvenstvo še niti ni začelo. Celjske tekme si sledijo na tri ali štiri dni, kar se seveda občuti tudi pri igralcih.

"Banik je imel prost vikend, imeli so teden dni za pripravo na tekmo. Mi smo imeli dva dneva za analizo in pripravo na tekmeca. To je velika razlika. Ali nam zveza pomaga pri teh najpomembnejših tekmah? Mislim, da niti ne razmišljajo o tem. V tem smo skupaj, potrebujemo počitek. Zadnjih 20 minut je to prišlo do izraza. Nismo sveži. Druge ekipe imajo možnost prestaviti tekme, zakaj mi nimamo tega? Ne vsako, ampak zdaj, ko gre za biti ali ne biti, pa bi lahko razmislili o tem. Slovenska pot do Evrope je zahtevna. Zveza bi nam lahko pomagala," poudarja Riera.

Celje FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kot je izpostavil 43-letni Španec je bila ligaška tekma Banika s Pardubicami prestavljena, medtem ko so Celjani gostovali v Kidričevem pri Aluminiju, v nedeljo pa jih čaka gostovanje v Stožicah pri Bravu. Riera si želi odziva Nogometne zveze Slovenije in prostega vikenda, da se z ekipo v miru pripravi na tekmo sezone.