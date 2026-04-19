Zgodba se razvija

Celjani po odličnem prvem polčasu 45 minut oddaljeni od naslova (0:2)*

Murska Sobota, 19. 04. 2026 14.12 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Celje - Drita

Nogometaši Celja so 45 minut oddaljeni od novega naslova državnih prvakov. Grofje so v prvem polčasu gostovanja v Murski Soboti prikazali dominantno predstavo in proti Muri zasluženo vodijo z 0:2. Goste je v vodstvo s prekrasnim zadetkom popeljal kapetan Žan Karničnik, svoj gol pa je dodal še Milot Avdyli. V primeru zmage bi nogometaši iz knežjega mesta potrdili tretji naslov v svoji zgodovini. Trenutni izid je 0:2.

Črno-bele so Celjani obakrat v sezoni premagali na domačem igrišču, so pa izgubili v Fazaneriji, kjer so nazadnje zmagali pred dvema letoma. Celjane po Muri nato v 32. krogu čaka domača tekma z Aluminijem in v 33. z Bravom, v 34. so prosti, v 35. gostijo Koper, v 36. pa gostujejo pri Primorju.

Če ta konec tedna lahko da odgovore glede prvaka, pa še ne bodo jasne vse druge odločitve. Mura in Primorje se borita za osmo mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi, odprt pa je še boj za drugo in tretje mesto, ki ob prvem vodita v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.

Celje ima trenutno po odigranih 29 tekmah 65 točk, sledi Koper s 55, Maribor ima ob tekmi manj 50 točk, Bravo jih ima 47, Olimpija pa 46. Kalcer Radomlje (36) in Aluminij (35) sta na dokaj varnem šestem in sedmem mestu, Mura pa ima pred devetim Primorjem štiri točke prednosti.

Danes ob 17.30 bo še tekma Aluminij - Bravo.

Po izstopu Domžal iz lige po jesenskem delu bo vsaka ekipa v tej sezoni odigrala po 34 tekem.

nogomet NK Celje Prva liga Telemach Mura

Bayern v LP brez Gnabryja, zanj vprašljiv tudi mundial

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Anion6anion
19. 04. 2026 15.45
Cele, cele......
bibaleze
