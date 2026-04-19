Celjani po odličnem prvem polčasu 45 minut oddaljeni od naslova (0:2)*

Črno-bele so Celjani obakrat v sezoni premagali na domačem igrišču, so pa izgubili v Fazaneriji, kjer so nazadnje zmagali pred dvema letoma. Celjane po Muri nato v 32. krogu čaka domača tekma z Aluminijem in v 33. z Bravom, v 34. so prosti, v 35. gostijo Koper, v 36. pa gostujejo pri Primorju.
Če ta konec tedna lahko da odgovore glede prvaka, pa še ne bodo jasne vse druge odločitve. Mura in Primorje se borita za osmo mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi, odprt pa je še boj za drugo in tretje mesto, ki ob prvem vodita v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.
Celje ima trenutno po odigranih 29 tekmah 65 točk, sledi Koper s 55, Maribor ima ob tekmi manj 50 točk, Bravo jih ima 47, Olimpija pa 46. Kalcer Radomlje (36) in Aluminij (35) sta na dokaj varnem šestem in sedmem mestu, Mura pa ima pred devetim Primorjem štiri točke prednosti.
Danes ob 17.30 bo še tekma Aluminij - Bravo.
Po izstopu Domžal iz lige po jesenskem delu bo vsaka ekipa v tej sezoni odigrala po 34 tekem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.