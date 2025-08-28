Celje brani minimalno prednost, Olimpija lovi preobrat

Pred nogometaši Celja je tekma sezone. Skozi šest tednov, v katerih so skupaj s tekmami državnega prvenstva odigrali že 13 obračunov, so si izborili priložnost znova zaigrati v enem izmed treh evropskih tekmovanj. Pred povratno tekmo proti Baniku iz Ostrave imajo Grofje zadetek prednosti. "Že od povratne tekme proti Luganu poudarjam, da je za nas to najpomembnejša tekma sezone. Tega se zavedam sam, tega se zavedajo igralci. Čaka nas fizično zahteven obračun in to je moja edina skrb," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal celjski trener Albert Riera .

Španski strateg še nekaj časa ne bo mogel računati na Marka Zabukovnika , ki je na prvi tekmi proti Baniku utrpel hudo poškodbo kolena. "Pogrešali bomo Zabukovnika. Vsi me sprašujete, kako ga lahko nadomestimo, a realnost je, da ga ne moremo. Zabukovnika ne bi zamenjal za nobenega nogometaša v Evropi na njegovem položaju, niti Rodrija . Vem, da bo nogometaš, ki bo zaigral namesto njega, pripravljen in bo vedel, kaj so njegove naloge na terenu. Za nas sta pomembni vrnitvi Franka Kovačevića in Andreja Kotnika v polno pripravljenost," je še dodal Riera.

Nogometaši Olimpije so v torek zvečer pristali v armenski prestolnici, kjer bodo upali na zgodovinski preobrat in uvrstitev v Konferenčno ligo. Stadion se nahaja na izredno vetrovnem območju, kar je takoj opazil tudi strateg zmajev Erwin van de Looi: "Vremenske razmere so nas nekoliko presenetile. Veter je res močan, igrišče je nekoliko manjše in temu se moramo prilagoditi. To niso običajne okoliščine, ampak morda nam bodo celo v pomoč."

Nizozemski trener je razkril, kaj bodo glavne stvari, na katere bodo morali biti na tekmi pozorni: "Ker zaostajamo, moramo precej več tvegati, kar je v našem položaju razumljivo. Na prvi tekmi smo naredili veliko napak, predvsem v fazi branjenja. Te moramo popraviti. Verjamem, da bomo uspešni."