Evropsko Celje ni uspelo ugnati ambicioznega Brava

V poslednji tekmi 15. kroga slovenske nogometne prve lige sta se v Celju udarili moštvi, ki krojita vrh prvenstvene tabele. Grofi so premočno prvi, Ljubljančani pa tik pod vrhom. Derbi kroga se je proti pričakovanju končal brez golov (0:0).

Albert Riera FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Celjani so prvo tekmo z Bravom v sezoni dobili s 5:0, obe ekipi pa veljata za najboljši napadalni ekipi v ligi. Zato je le malokdo pričakoval, da se bo obračun končal brez zadetkov. A prav to se je zgodilo, čeravno so imeli domači precej več žogo v posesti (75-25), več strelov (20-6), toda tudi Bravo je bil blizu zadetku, ko je v drugem polčasu zatresel okvir vrat. Vodilne Celjane in tretjeuvrščene Šiškarje tako še vedno loči 11 točk, vmes je Maribor z devetimi točkami zaostanka za Celjem. Domača ekipa se je po novem evropskem slavju Brava lotila praktično z najmočnejšo postavo, tudi mladi vratar Tiijan Zorko je po pol minute prepustil mesto standardnemu Žan-Luku Lebanu. Uvod tekem sicer ni ponudil posebej razburljive predstave, so pa vse bolj vajeti igre prevzemali izbranci Alberta Riere. Ti so v 29. minuti prvič resneje zagrozili, dvakrat je posredoval Uroš Likar po strelih Nikite Josifova in Franka Kovačevića, nato pa je po kotu v osrčju kazenskega prostora cilj zgrešil Lukasz Bejger.

V 34. minuti je neuspešno streljal tudi Žan Karničnik, na začetku 36. pa je bil sam pred Likarjem Kovačević, toda po lepi podaji Maria Kvesića, ta je ob koncu polčasa le za malenkost tudi sam zgrešil cilj, mu ni uspelo izboljšati že tako impresivnega strelskega izkupička v tej sezoni (25 golov v vseh tekmovanjih). Žogo je namreč poslal malce čez prečko. Obrambno naravnani Bravo je prvič nase opozoril v 38. minuti, ko je malce z desne strani zgrešil Aldin Jakupović. Tik pred koncem je še Josifov zapravil novo priložnost za Celje, ki je prevladovalo v vseh pogledih.

Žan Karničnik FOTO: NK Celje icon-expand

Celje je imelo v prvem polčasu več kot 70 odstotkov časa žogo v posesti, sprožilo 11 strelov (Šiškarji le enega), podobno, le z manj streli, je bilo v uvodu drugega dela, ko so Celjani v 55. minuti celo zadeli prek Artemijusa Tutyškinasa, a ostali brez vodstva zaradi nedovoljenega položaja. V tem je bil tudi Kovačević ob svoji novi priložnosti v 65. minuti, nato je imel še Kvesić strel iz bližine, Likar pa je bil na mestu.

Tutyškinas je v 69. minuti poskusil od daleč, Martin Pečar pa je v 69. minuti poskrbel za sploh prvi Bravov strel v okvir vrat. Tudi po tem je ostalo pri 0:0, tako kot tudi v 70., ko je Gašper Jovan zadel vratnico celjskih vrat. Napadalno obujeni Bravo je v teh trenutkih še enkrat ogrozil Lebana, tudi neuspešno zahteval enajstmetrovko, nato pa je Celje spet aktivneje poskušalo priti do zadetka. V 86. minuti so domači ostali tudi brez zahtevane enajstmetrovke po domnevnem prekršku nad Juanjom Nietom, v končnici pa kljub pritisku tudi brez želene zmage. Celje bo v 16. krogu 22. novembra gostovalo v Domžalah, Bravo pa bo dva dni pozneje gostil Radomlje. Izid, prva liga, 15. krog:

Celje - Bravo Big Bang 0:0