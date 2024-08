Celje do minimalne zmage proti Shamrock Roversom

Nogometaši Celja so v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij evropske lige premagali irski Shamrock Rovers z 1:0 (1:0). Celjani so po slovesu od kvalifikacij za ligo prvakov danes opravili prvo polovico naloge v kvalifikacijah evropske lige. Če bodo v skupnem seštevku uspešni v boju z Irci, si bodo že zagotovili evropsko jesen z vsaj konferenčno ligo.

icon-expand FOTO: David Valant

FOTOGALERIJA: Celje - Shamrock Rovers icon-picture-layer-2 1 / 34

Prva tekma v Celju se je končala z minimalno zmago slovenske ekipe. Če bodo Celjani uspešni, jih v zadnjem kvalifikacijskem krogu evropske lige čaka poraženec 3. kroga kvalifikacij lige prvakov med švedskim Malmöjem in grškim Paokom iz Soluna. V primeru izpada in nadaljevanja v zadnjem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige pa se bodo Celjani pomerili z boljšim iz obračuna med kazahstanskim Ordabasijem in armenskim Pjunikom.

Enajsterica, katero je Riera poslal v igro od prve minute FOTO: David Valant icon-expand

Celjani so, odkar se je za krmilo ekipe vrnil nekdanji strateg Albert Riera, danes dočakali prvo zmago; po visokem evropskem porazu v Bratislavi in domačem z Muro je danes Riera s svojimi nogometaši krivuljo le obrnil navzgor. Celjani so imeli že v prvem delu terensko premoč, ki pa je dolgo niso znali spremeniti v nevarno akcijo. Priložnosti je zapravljal predvsem Armandas Kučys, ki se je nekajkrat znašel pred vratarjem Leonom Pöhlsom, premagal pa ga ni, niti ob poskusu z dveh metrov.

Celje je bil boljši nasprotnik. FOTO: David Valant icon-expand

Domača zasedba je imela veliko premoč in tri priložnosti med 20. in 22. minuto, najlepšo Aljoša Matko, po njegovem strelu s 14 metrov je vratar irske ekipe žogo preusmeril v kot. Je pa nato domačim le uspelo zadeti. V 34. minuti je Luka Menalo spretno slalomiral med branilci tekmecev in po strelu z desne s šestih metrov premagal tudi Pöhlsa.

V drugem polčasu se razmerje moči ni bistveno spremenilo, ritem igre pa je padel. Celjani so bili boljši in nevarnejši, toda brez prave zaključne akcije. Ivan Brnić je poskušal s strelom od daleč, Menalo pa v 60. minuti s strani. Tudi rezervist Rolando Aarons je v 72. miniti slabo končal prodor po ukradeni žogi tekmecem. Pet minut zatem je moral posredovati tudi domači vratar Lovro Štubljar po prostem strelu Dylana Wattsa, dve minuti pozneje pa je moral po nevarnem poskusu Aarona McEneffa žogo poslati v kot.

