Celje do zmage v Sežani, odločil gol Medveda z bele pike

Sežanci so bili v uvodu tekme odločnejši, kar nekajkrat so se znašli v kazenskem prostoru gostov ali v njegovi bližini, toda pravega zaključka jim ni uspelo pripraviti. Celjani pa so nato vse globlje pritiskali na tekmeca in mu onemogočali prav organizacijo napadov, sami pa so tudi prišli do treh nevarnejših strelov.

Najlepšo priložnost je imel Tamar Svetlin v deseti minuti, ko mu je strel v kazenskem prostoru v zadnjem trenutku blokiral domači branilec. V 33. in 45. pa sta bila z roba kazenskega prostora nenatančna debitant Ivan Majevski in Žan Medved. Vmes je nase opozoril tudi domači napadalec Fahd Ndzengue, ko je streljal z leve strani kazenskega prostora, Matjaž Rozman pa je bil na mestu.

Sežanci so prvi polčas sicer končali z igralcem manj, saj je le malce pred koncem zaradi poškodbe igro zapustil Denis Kouao. Tega je v drugem polčasu zamenjal Blaž Urh, ki pa je v 49. minuti storil prekršek za najstrožjo kazen. To je nato zanesljivo izvedel Medved za celjsko vodstvo z 1:0.

Celjani so sicer še naprej visoko pritiskali na domače, prevladovali, v 69. minuti spet malce zagrozili, ko je žoga zletela malce mimo vrat, štiri minute pozneje pa je Majevski preveč okleval s strelom. V 77. minuti je od daleč poskusil Advan Kadušić, a je bil premalo natančen.

Tri minute pozneje je po dolgem času tudi Tabor prišel do strela, poskusil je dvakratni strelec s prve tekme Dino Stančič, a njegov poskus z glavo je bil prešibak, poskus Klemna Nemaniča iz bližine nekaj minut pozneje pa je bil nenatančen. V končnici so Sežanci pričakovano pritisnili in iskali luknjo v celjski obrambi, a je niso našli.

Izid:

CB24 Tabor Sežana – Celje 0:1 (0:0)