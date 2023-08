Celje doma, Olimpija v gosteh lovita velika evropska preobrata

Pred obema slovenskima kluboma je težka naloga. Olimpija je prvo tekmo na domačem igrišču izgubila z 0:2, Celje pa v Izraelu z 1:4. Slovenski prvak in podprvak sta se v nedeljo merila še med sabo v domačem prvenstvu, boljšo pripravljenost pa so pokazali Celjani, ki so zmagali s 4:2.

A kljub zmagi strateg Celja Albert Riera ni bil zadovoljen. "Tekma mi ni bila všeč. To je občutek, ki ga imam, in to sem povedal tudi svoji ekipi. Moramo biti boljši. Razumem, da smo utrujeni. Nekaj dni nazaj smo bili 3000 kilometrov stran in igrali težko evropsko tekmo. Imeli smo samo en dan, da se pripravimo na domači derbi. Moderni nogomet se igra na svežino, ker je ekipi nista imeli, nista mogli pokazati kakovosti. Ostale lige prestavljajo tekme in si olajšajo zadeve. V naši temu ni tako," je za spletno stran Celja po tekmi dejal Riera.

Podobno, predvsem o prestavljanju tekem, je razmišljal tudi strateg Olimpije Joao Henriques, ki se kljub temu, da je Olimpija prvo tekmo s Qarabagom izgubila za dva gola, ne predaja vnaprej. "V Azerbajdžan gremo po zmago. Ni še konec, to je bil prvi polčas," je po prvem obračunu dejal Henriques, ki je poudaril, da so igralci pokazali, da se lahko kosajo z evropsko precej izkušenejšim tekmecem, udeležencem skupinskih delov vseh treh evropskih klubskih tekmovanj v zadnjem desetletju. "Igralci so se kljub utrujenosti zaradi dolge poti zelo dobro odzvali na prvem treningu tu. Upam, da bodo na tekmi stoodstotni. Po 'prvem polčasu' zaostajamo 2:0, imamo pa kakovost, da dosežemo zadetke. Če dosežemo prvi gol bomo imeli zelo dobre možnosti za napredovanje. Borili se bomo do konca, ker želimo igrati v skupinskem delu Lige Evropa," je še dodal portugalski strokovnjak na klopi Ljubljančanov.