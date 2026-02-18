Celjani po dolgem času v Evropi brez Riere: 'Nisem Albert, sem Ivan'

Belorus Ivan Majevski je nekoliko nepričakovano stopil v čevlje arhitekta zadnjih celjskih uspehov Alberta Riere. Pred svojim prvim evropskim obračunom v vlogi glavnega trenerja ni skrival, da gre za velik izziv. "Seveda, to je velik izziv. A ne bom nikogar kopiral, nisem Albert, sem Ivan. Vsi igralci to razumejo. Najbolj pomembno je, kaj delamo na igrišču," je bil jasen celjski strateg.

Kmalu bo minilo pet let, odkar je prišel v Slovenijo. V tem času je dodobra spoznal okolje in zdaj prevzel odgovornost. "Prehod je bil normalen, ni bil posebej težek. Ko delaš na maksimumu, igralci to opazijo. Seveda je zdaj več dela, a to je normalno. Skušam dati vse od sebe in to zahtevam tudi od igralcev. Poskušam biti Ivan." Celjani v Prištino prihajajo v vlogi favorita. A evropske tekme so druga zgodba, tu ni popravnih izpitov. "Pričakujem čvrsto tekmo, to je evropski dvoboj. Če nisi pravi, si hitro kaznovan. Galatasaray je v torek igral na 200 odstotkih in Juventus je imel težave. Imamo kvaliteto, a če tega ne bomo dokazali, če ne bomo od prve sekunde pravi, bomo imeli težave," poudarja Majevski.

Drita v kosovski ligi goji drugačen nogomet kot v Evropi

Drita sicer prihaja iz Gnjilana, a evropske tekme igra na nacionalnem stadionu Fadil Vokrri v Prištini, ki sprejme skoraj 14.000 gledalcev. Pred nekaj meseci je tu gostovala tudi slovenska nogometna reprezentanca in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo remizirala z 1:1. A ko na tem stadionu igra Drita, je slika drugačna. Tribune so precej bolj prazne, evforije, kakršno ustvari reprezentanca, ni. Vzdušje je manj naelektreno, a to ne pomeni, da Celjane čaka lahka naloga. "Drito smo analizirali. V domačem prvenstvu igrajo drugače kot v Evropi. Pričakujemo njihovo najboljšo verzijo, a pripravljeni smo na to. Fokus je na nas, imamo svoje principe," pravi Belorus na celjski klopi.

Po podatkih Transfermarkta je vrednost kosovskega prvaka 7,58 milijona evrov. Najvrednejši posameznik je napadalec Arb Manaj, ocenjen na 800.000 evrov. Slednji ima v zadnjem obdobju težave z aduktorjem, zato, po besedah domačega trenerja Zekirije Ramadanija, ne bo igral. Celjani že dlje časa pogrešajo kapetana Žana Karničnika in Marka Zabukovnika, a večjih težav v kadru ni. Je pa Majevski moral sprejeti eno težko odločitev. Zaradi pravila, ki po zimskem prestopnem roku dovoljuje registracijo le treh novih nogometašev, je moral doma ostati Jakov Pranjić. Prednost so dobili Armandas Kučys, Svit Sešlar in Ivan Ćalušić. "To je bila zelo težka odločitev. Jakov je pokazal kvaliteto, gre za zelo delavnega fanta. Ampak vedno gledamo, kaj potrebuje ekipa v tem trenutku. Poskušal sem mu razložiti, seveda je bil malo razočaran, a je to vseeno dobro sprejel," je pojasnil Majevski.