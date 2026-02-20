Naslovnica
Nogomet

Zmagi se ne gleda v zobe, a drugi polčas ostaja opozorilo

Priština, 20. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Celje

Nogometaši Celja so proti Driti pokazali dva obraza, evropsko zrelega v prvem polčasu in zaskrbljujoče ranljivega v drugem. Na koncu so po golu globoko v sodnikovem dodatku slavili zmago s 3:2, ki prinaša odlično izhodišče pred povratno tekmo, a tudi kar nekaj vprašanj.

Dvakrat iz prekinitve

Celjani so v tekmo vstopili nekoliko zadržano, celo neprepričljivo. Domačini so v uvodnih minutah pretili, a svoje energije niso znali pretvoriti v vodstvo. Grofje, ki so tekom prvega polčasa pokazali boljši obraz in imeli nadzor nad igro, so na drugi strani dvakrat pičili iz prekinitve ter na odmor odšli z lagodno prednostjo dveh zadetkov.

"Težka tekma. Prvi polčas smo izgledali dobro. Vse, kar smo se dogovorili, smo tudi prikazali na igrišču, zato je vse skupaj izgledalo dokaj enostavno," je po tekmi razmišljal trener Ivan Majevski.

Prištinska ofenziva razgalila slabosti

Toda namesto, da bi Celje v drugem delu igre dokončalo delo, so Kosovci v drugem polčasu prek menjav dvignili raven igre in razgalili številne pomanjkljivosti celjske zasedbe, ki ni bila tista prava, evropska, kot jo poznamo. In nogomet na tej ravni kaznuje vsako popuščanje.

Drita je povsem zasluženo izenačila in celo napadala popoln preobrat, medtem ko celjska predstava v drugem polčasu res ni navdušila. Vse je kazalo, da se bo tekma končala z remijem, globoko v sodnikovem dodatku pa je na srečo Celjanov sledila akcija dveh rezervistov, ki je zasedbi iz knežjega mesta prinesla dobro rezultatsko izhodišče pred povratno tekmo v Celju.

Ivan Majevski
Ivan Majevski
FOTO: NK Celje

"V drugem polčasu je nasprotnik zaigral bolj agresivno, povzročali so nam težave s številnimi predložki. Nekako smo izgubili igro, ki nas krasi. Pozitivno je to, da smo na koncu dosegli gol in zmagali. Pokazali smo, da zmoremo tudi v težkih trenutkih," je dodal Majevski.

Rezervista za pomembno prednost

Matej Poplatnik je v zadnjem celjskem napadu po krasni podaji Rudija Požega Vancaša dosegel evropski prvenec v celjskem dresu. "Ko v sodnikovem dodatku dosežeš zadetek za zmago, je vse skupaj še toliko bolj sladko. Ampak najbolj sem vesel, da smo po tem nerazumljivem padcu, ko smo zapravili prednost dveh golov, uspeli zmagati," je povedal celjski napadalec.

NK Celje
NK Celje
FOTO: NK Celje

Zmagi se ne gleda v zobe, toda igra ni bila prepričljiva. To so le ugibanja, a zdi se, da bi kakšen resnejši nasprotnik, z vsem spoštovanjem do kosovskih prvakov, pošteno kaznoval medlo predstavo grofov.

"Drugi del tekme je seveda veliko opozorilo, ampak gremo s prednostjo v drugi polčas. Ta tekma je zdaj za nami, fokus pa že na nedelji in obračunu z Aluminijem," je še dodal Poplatnik.

Riera nas je razvadil

Na koncu je seveda najpomembneje to, da so se Celjani iz Prištine v domovino vrnili z zmago. Mogoče nas je Albert Riera preveč razvadil s svojim razmišljanjem, potem ko je večkrat poudarjal, da je izrednega pomena tudi to, na kakšen način zmagaš. "Seveda je v tem trenutku rezultat najbolj pomemben, ampak mi si vedno želimo pokazati dobro igro," priznava Majevski.

Celjani so po odhodu Riere zmagali tri od štirih tekem. "To je samo dokaz, da je ekipa dobra. Imeli smo dobrega trenerja, veliko nas je naučil, ampak naš nogomet gre naprej in to dokazujemo tudi na igrišču," pravi Poplatnik.

Sam sem dobil občutek, da je Celje precej kakovostnejša ekipa od Drite, a to je seveda treba dokazati na igrišču. Če je Celjanom to v določeni meri uspelo v prvem polčasu, jim v drugem ni. Drugi del igre naj služi kot veliko opozorilo pred nadaljnjimi izzivi in predvsem povratno tekmo s Kosovci.

nogomet celje drita konferenčna liga majevski poplatnik

