Nogomet

Celjani v lovu na osmino finala: bo prednost iz Prištine zadostovala?

Celje, 26. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Ivan Majevski

Nogometaše Celja nocoj ob 18.45 na stadionu Z'dežele čaka povratna tekma v lovu na osmino finala Konferenčne lige proti kosovski Driti. Celjani so prvi obračun v Prištini dobili s 3:2, zato so tudi pred povratnim dvobojem odločni, da izkoristijo prednost s prve tekme in se uvrstijo med 16 najboljših.

Trener Celja Ivan Majevski pred odločilnim srečanjem s kosovskim prvakom ničesar ne prepušča naključju. "Pričakujem, da bomo še bolj agresivni kot v Prištini. Biti moramo še boljši in to tudi bomo. Spoštujem vsakega nasprotnika. Če v nogometu nisi stoodstoten, boš imel težave," je pred dvobojem povedal beloruski strateg na klopi grofov.

Na vprašanje enega izmed kosovskih novinarjev, ali je celjsko moštvo treniralo izvajanje enajstmetrovk, je Majevski odgovoril: "Ne, nismo jih trenirali, saj popolnoma zaupam svojim varovancem. Mislim, da smo dovolj dobro pripravljeni in nam tega enostavno ni treba početi."

Trener Celja se je ob tem dotaknil tudi predstave grofov v drugem polčasu tekme v Prištini, v katerem so njegovi varovanci zapravili dva zadetka prednosti.

"Pri analizi smo se veliko pogovarjali o obeh polčasih. Če bi vsi igrali zelo dobro, bi se vse tekme končale z 0:0. Vedno se zgodijo določene napake, a jih moraš narediti manj od nasprotnika. Navkljub vsemu menim, da smo tudi v drugem polčasu naredili nekaj dobrih stvari, saj smo rešili tekmo. Pomanjkljivosti se najprej analizirajo in se nato odpravljajo na treningih."

Vodilno moštvo slovenskega državnega prvenstva je zaradi neugodnih vremenskih razmer minuli konec tedna dobilo nenadejan počitek, saj je zaradi prevelike količine snega na igrišču odpadla tekma z Aluminijem v Kidričevem. "To je zagotovo prednost, saj smo ta dan izkoristili za pripravo, kar mora priti do izraza v četrtek," je razmišljal Majevski.

Drita je zadnji prvenstveni obračun odigrala v nedeljo, ko je gostovala pri Llapiju in slavila z 2:0, s čimer je prevzela vodstvo na lestvici kosovskega državnega prvenstva.

Moštvo iz mesta Gnjilane je po oceni Transfermarkta vredno 7,58 milijona evrov, kar je slabih pet milijonov manj od Celjanov. Njihov najvrednejši posameznik je napadalec Arb Manaj, in sicer 800.000 evrov, vendar ga zaradi poškodbe aduktorja ne bo v kadru. Manaj je sicer vreden približno trikrat manj od najdragocenejšega Celjana Svita Sešlarja.

"Tekma se začne z rezultatom 0:0. Mi gremo po zmago. Včasih se nam zgodi, da samo en polčas odigramo dobro. To se nam tokrat ne sme ponoviti. Celotno srečanje moramo odigrati na visoki ravni, česar smo vsekakor sposobni. Osredotočeni smo zgolj nase in na naš pristop," je bil pred novim dvobojem z Drito jasen Majevski.

Celjani na 16. evropski tekmi v letošnji sezoni ne bodo mogli računati na Žana Karničnika, Marka Zabukovnika, Jakova Pranjića in Nina Vukasovića. Vprašljiv je tudi nastop Nigerijca Pape Daniela.

nogomet nk celje drita konferenčna liga

