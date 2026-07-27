Celje: Ena zmaga do evropske jeseni

"Na glavo". Tako se bodo morali igralci Celja v torek lotiti povratnega obračuna drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Egnatiji. Besede Damjana Vukliševića, ki po prvi tekmi ni skrival nezadovoljstva nad predstavo celjske obrambe v Albaniji: "Že na prijateljskih tekmah smo prejemali prepoceni zadetke. Res je, da smo bili v vlogi favorita, a to je treba dokazati na igrišču." Tekma je sicer postregela s pravo nogometno dramo in kar šestimi zadetki, a zmagovalca ni dala – dvoboj se je končal z izidom 3:3.

Celjani veljajo za favorite

Aktualni slovenski prvaki bodo pred domačimi navijači v vlogi favorita. Z zmago bi si že zagotovili tretjo zaporedno evropsko jesen in vsaj nastop v skupinskem delu Konferenčne lige. V knežjem mestu pa ambicije segajo precej višje – cilj grofov ostaja preboj v Ligo prvakov. Žreb jim je bil pri tem naklonjen, zato imajo lepo priložnost, da zaigrajo v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, v katerem Slovenija na svojega predstavnika čaka že od leta 2017.

Eden glavnih nosilcev igre Celjanov Svit Sešlar je pred obračunom z Egnatio dejal: "Vedno pravim, da mora vloga favoritov predstavljati dodaten motiv in ne pritiska. To pomeni, da smo v preteklosti dokazali svojo kakovost. Vedno znova pa poudarjam, da moramo vse dokazati tudi na igrišču, ki je edino pravo merilo."

Egnatia - Celje FOTO: 24ur.com