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Nogomet

Celje: Ena zmaga do evropske jeseni

Celje, 27. 07. 2026 09.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Egnatia - Celje

Po napetem obračunu v Albaniji, ki je postregel s kar šestimi zadetki, Celjane v torek čaka odločilnih 90 minut. Pred domačimi navijači bodo morali premagati Egnatijo, če si želijo zagotoviti preboj v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Napredovanje bi jim že prineslo najmanj nastop v skupinskem delu Konferenčne lige in hkrati tretjo zaporedno evropsko jesen. Odločilni obračun si boste lahko ob 20:00 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

"Na glavo". Tako se bodo morali igralci Celja v torek lotiti povratnega obračuna drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Egnatiji. Besede Damjana Vukliševića, ki po prvi tekmi ni skrival nezadovoljstva nad predstavo celjske obrambe v Albaniji: "Že na prijateljskih tekmah smo prejemali prepoceni zadetke. Res je, da smo bili v vlogi favorita, a to je treba dokazati na igrišču." Tekma je sicer postregela s pravo nogometno dramo in kar šestimi zadetki, a zmagovalca ni dala – dvoboj se je končal z izidom 3:3.

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Celjani veljajo za favorite

Aktualni slovenski prvaki bodo pred domačimi navijači v vlogi favorita. Z zmago bi si že zagotovili tretjo zaporedno evropsko jesen in vsaj nastop v skupinskem delu Konferenčne lige. V knežjem mestu pa ambicije segajo precej višje – cilj grofov ostaja preboj v Ligo prvakov. Žreb jim je bil pri tem naklonjen, zato imajo lepo priložnost, da zaigrajo v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, v katerem Slovenija na svojega predstavnika čaka že od leta 2017.

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Eden glavnih nosilcev igre Celjanov Svit Sešlar je pred obračunom z Egnatio dejal: "Vedno pravim, da mora vloga favoritov predstavljati dodaten motiv in ne pritiska. To pomeni, da smo v preteklosti dokazali svojo kakovost. Vedno znova pa poudarjam, da moramo vse dokazati tudi na igrišču, ki je edino pravo merilo."

Egnatia - Celje
Egnatia - Celje
FOTO: 24ur.com

Povratna tekma med Celjem in Egnatio bo na sporedu v torek ob 20.00, obračun pa si boste v živo lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Liga prvakov Celje Svit Sešlar

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