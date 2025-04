Celje - Olimpija 0:0*

Sanchez in Riera

Obračun, ki prinaša finale pokalnega tekmovanja, bo tudi četrti spopad španskih trenerjev, ki vodita trenutno najboljši ekipi v državi. Zgodovina je na strani Victorja Sancheza, ki je doslej proti Albertu Rieri vknjižil dve zmagi in remi, a trener Olimpije poudarja, da je to daleč v preteklosti in da je bolj pomembna trenutna forma.

"Ekipi v zadnjem obdobju rasteta. Pri analizi nasprotnika je pomembno, kako smo oboji igrali na zadnjih tekmah, ne takrat, ko smo se zadnjič srečali. To je daleč v preteklosti. Zadnje tekme so vedno najbolj merodajne. Priprava je seveda nekoliko drugačna kot na prvenstveno tekmo, saj je ta dvoboj kot finale, samo eden gre lahko naprej," pravi Sanchez.