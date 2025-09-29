Svetli način
Celje in Olimpija se v pokalu lahko srečata že v osmini finala

Ljubljana, 29. 09. 2025 21.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Nogometna zveza Slovenije je izžrebala pare šestnajstine finala slovenskega pokala. Aktualni prvaki Celjani bodo konec oktobra gostovali v Makolah, že v osmini finala pa je njihov potencialni tekmec Olimpija, ki mora najprej premagati Šenčur. Mariborčani bodo odpotovali v Grosuplje, kjer jih čaka obračun z vodilno ekipo druge lige.

Žreb je tokrat namreč potekal nekoliko drugače, saj so na žrebu določili potencialne tekmece za vsako ekipo do finala. Tako so izmenično izžrebali pare na levi in desni strani. Na levi, kjer je tudi Celje, so še štirje prvoligaši, ki se lahko med seboj srečajo še pred finalom. Že v osmini finala se lahko pomerita Celje in Olimpija, ki je za tekmeca dobila Šenčur, potencialni prvoligaški obračun osmine finala se lahko zgodi tudi med Radomljami in Primorjem, a bosta morala ta dva najprej izločiti drugoligaša Beltince oziroma sežanski Tabor. Maribor se bo pomeril z Brinjem Grosupljem.

Na desni strani žreba so le trije prvoligaši, in sicer Aluminij, ki ga čakajo Žiri, Bravo, ki bo gostoval v Vipavi, in Mura, ki jo čaka Dravinja. Nobeden od teh treh prvoligašev pa se ne more srečati pred četrtfinalom. Od prvoligašev sta v fazi, ki je potekala pod okriljem Medobčinskih nogometnih zvez, izpadla Koper in Domžale.

Pari šestnajstine finala:

- leva polovica:

Eltron Šenčur - Olimpija

Makole Bar Miha - Celje

 

Brinje Grosuplje - Maribor

Stojnci - Kety Emmi&Impol Bistrica

 

Beltinci - Kalcer Radomlje

Pearlescent Tabor Sežana - Primorje

 

Tromejnik Montpreis - Jadran Dekani

Malečnik Asfalterstvo Brus - Kamnik

 

- desna polovica:

Eksist Žiri - Aluminij

Polana - Zavrč

 

Odranci - Fužinar Ravne

Rače - Krka

 

Fama Vipava - Bravo Big Bang

Ljutomer - Rudar Velenje

 

Dravinja - Mura

Škofja Loka - Nafta 1903

