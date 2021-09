Celje in Sežana z neodločenim izidom

Na drugi strani je tudi Tabor imel svojo računico, saj v ligi na treh tekmah še ni doživel poraza pod vodstvom nekdanjega celjskega stratega Dušana Kosića , ki pa je s Taborom izgubil pokalno tekmo prav proti Celju. Kosićev niz neporaženosti po razburljivi tekmi, polni priložnosti, še traja, a je tokrat malce grenkega priokusa, glede na to, da so gosti vodili že z 2:0.

Celjani, ki so pogrešali kaznovanega Esterja Soklerja , so v boj s sežanskim tekmecem šli z novim trenerjem, Agrono Šaljo je po slabih rezultatih zamenjal Simon Sešlar , obenem pa tudi z dobro popotnico medsebojnih dvobojev, saj so dobili zadnje tri obračune.

So bili pa gostje uvodoma celo konkretnejši od domačih, med drugim je bil blizu gola Denis Kouao, v šesti minuti po nesporazumu Žana Zaletela in Florijana Raduhe, toda David Zec je pravočasno žogo izbil. Potem ko so v 12. minuti nase opozorili tudi Celjani, ko je Jon Šporn pred vrati zgrešil žogo, so si Kraševci priigrali novo lepo priložnost v 23. minuti, ko je Dino Stančič poskusil iz bližine, toda celjski vratar je bil na mestu. V 40. minuti pa so gosti povedli. Po podaji iz kota z desne strani je Stančič z glavo dosegel svoj peti gol sezone.

V 49. minuti so vendarle proti vratom streljali tudi Celjani, sprožil je Žan Medved, Jan Koprivec pa je dobro posredoval. Isti igralec je poskusil tudi v 54. minuti, a je žoga končala čez prečko. Že v naslednji minuti so gosti podvojili prednost, ko je Kouao podal z leve, Stančič pa je ob slabo postavljenih celjskih branilcih žogo iz bližine poslal v mrežo za svoj šesti gol sezone, s katerim se je na vrhu lestvice strelcev pridružil Olimpijinemu Mustafi Nukiću.