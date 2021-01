Zaletel: Kosičevega odhoda nismo pričakovali, cilj na EP so izločilni boji

Pri odločitvi svojo vlogo odigral tudi Kosič, nato pa ... Zaletel je nato oktobra s Celjani še podaljšal pogodbo. Ta ga na Stadion Z’dežele sedaj veže do konca junija 2023. "Prepričala me je stabilnost kluba. Poleg tega iz tujine ni bilo neke konkretne ponudbe, da bi si res rekel, to je pa zdaj to." Ob vprašanju, ali mu je pri odločitvi pomagal tudi zdaj že bivši trener Dušan Kosič , je Zaletel dodal: "Bil je tudi on, vsekakor. On me je pripeljal v Celje, dal mi je priložnost. Skozi vse tri sezone, oziroma dve in pol, mi je izkazal zaupanje. Zagotovo je bil tudi to eden od faktorjev, da sem podaljšal."

Kaj je prepričalo navijače, da svoj glas oddajo prav za Zaletela, ni treba posebej razlagati. Celjani so lani tudi na račun granitne obrambe, najboljše v prvenstvu, prvič v zgodovini postali državni prvaki. Verjetno pa se nekdanji nogometaš Brava ne bi tako zapisal v srca navijačev, če bi po koncu šampionske sezone zapustil klub, kar sta denimo storila Dario Vizinger in Mitja Lotrič . "Odločil sem se, da bi bilo dobro še to sezono odigrati tukaj, potem pa videti, kakšne so opcije za naprej. V Celju mi nič ne manjka, tako da ne bi bilo nobene tragedije, če bi tukaj ostal še za dlje časa," je povedal 21-letni Zasavec in obenem dodal, da bi mu v klubu najbrž dali proste roke, če bi si želel oditi.

Novo koledarsko leto se je za Žana Zaletela začelo odlično. S strani navijačev je bil izbran v idealno klubsko enajsterico vseh časov. "Zagotovo je to zame velika čast. Če povem po pravici, nisem pričakoval, da bom izbran, ker so bila res zveneča imena poleg mene v izboru. Bil sem presenečen, ampak seveda tudi vesel."

Jarošik je med drugim igral za Chelsea, Birmingham, Celtic, moskovski CSKA, Alaves, Real Zaragozo in Sparto iz Prage. Za Češko izbrano vrsto je zbral 23 nastopov. Večino tekem je odigral na položaju centralnega branilca, občasno pa so ga trenerji uporabljali v vezni liniji, kar velja tudi za Zaletela.

Jarošik bo imel v primerjavi s prvim delom sezone na voljo kar nekaj okrepitev. Iz Aluminija je prišel Jure Matjašič , iz Želježničarja nekdanji prvi strelec druge lige Anel Hajrić , iz Brežic Ester Sokler , v ponedeljek pa je Celje okrepil še 19-letni napadalec Nino Kukovec , ki je pred tem nastopal za mlajše selekcije Fiorentine. In čeprav so trenutno na sedmem mestu, Zaletel trdno verjame, da so sposobni priti do evropskih vozovnic: "Želim si, da bi bili bolj konstantni, da bi morda prišli v serijo zmag, ki bi nas dvignila na lestvici. Želimo končati na pozicijah, ki vodijo v Evropo. Sedaj smo od tega oddaljeni le nekaj točk. Mislim, da so to realni cilji, ki so tudi dosegljivi. Če bomo pravi, se ni za bati, da tega ne bi uresničili."

Kosiča je nadomestil nekdanji češki reprezentant Jiri Jarošik , za katerega je to najresnejši trenerski izziv doslej, za seboj pa ima sicer zelo bogato igralsko kariero. "Pričakujem, da bo s svojimi izkušnjami na nas predal koristne informacije. Da bo skušal vsiliti svoj slog igre. Odigral je tisoč težkih tekem, skoraj 50 v Ligi prvakov. Ima ogromno izkušenj, ki jih bo, upam, prenesel tudi name. Sam pa bom skušal vse to čim bolj izkoristiti," se nadeja Zaletel.

Z mislimi tudi že pri domačem evropskem prvenstvu

Ko se je Zaletel odločil, da bo ostal v Celju in s klubom sklenil podaljšanje, je imel v mislih še en velik cilj – domače evropsko prvenstvo do 21 let. "To je bil eden od ključnih dejavnikov. Da tudi zaradi evropskega prvenstva ostanem tukaj. Ko prideš v nov klub, je težko, da si že od začetka stabilen v prvi postavi, da igraš ves čas, še posebej v tujini. Mislim, da bom tukaj lahko držal kontinuiteto in s tem ohranjal formo do EP, kar je najbolj pomembno."

Celjski branilec ne skriva, da je cilj varovancev Milenka Ačimovića preboj v izločilne boje. "V katerikoli skupini bi pristali, bi bili ena, če ne dve, zares dobri reprezentanci. Že pred žrebom smo vedeli, da v nobeni skupini ne bo lahko. Nadejamo se dobrega rezultata, da bi presenetili in nadaljevali prvenstvo maja, v drugi fazi."

A bo ta naloga v skupini s Češko in zvezdniškima zasedbama Španije in Italije zelo zahtevna. Med nogometaši, ki bi lahko prišli v Slovenijo, se omenjaMoisa Keana (PSG), Pedrija(Barcelona) in Brahima Diaza(Milan). Zaletel pa se z imeni nasprotnikov ne želi obremenjevati: "Pripravljali se bomo kot na vsako drugo tekmo. Skupaj bomo analizirali tako Španijo kot Italijo, mogoče bomo izpostavili tudi kakšnega posameznika. Da bi se pripravljali zgolj na enega, pa ne. Nihče ne more sam dobivati tekem. Na vse se bo treba dobro pripraviti."

"Veliko oči bo uprtih v naše obračune. Vsak zase se tega zaveda. Motivacije in motiva ne bo manjkalo. Vsi se bomo potrudili maksimalno. Pa ne samo zaradi sebe, temveč zaradi ekipe," glede evropskega prvenstva še dodaja Zaletel, ki priznava, da bi si tudi sam nekega dne želel okusiti slast igranja v tujini."Mislim, da si vsak posameznik v slovenskem nogometu želi priti do prestopa v tujino. Rekel sem si, da ne bom nikamor silil. Ko bo prišel čas, bom to izkoristil, naredil ta korak. Zaenkrat mi v Celju oziroma Sloveniji nič ne manjka, tako da se mi nikamor ne mudi."