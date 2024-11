Šest golov in remi med Celjem in Jagiellonio

Celjani so si po slabih dveh minutah priigrali prvo lepo priložnost na tekmi, tudi zatem pa imeli še nekaj obetavnih akcij in nakazali, da bodo zaigrali od začetka pogumno v napadu. To jih je nagradilo v sedmi minuti, ko je iz bližine po podaji Marka Zabukovnika zadel David Zec za 1:0. Sledile so minute gostov, ki so v deseti minuti zadeli vratnico prek Darka Čurlinova, za njim pa je okvir vrat zadel se Jesus Imaz. Aljoša Matko je imel v 15. minuti izvrstno priložnost za povišanje prednosti, vendar mu v dvoboju ena na ena ni uspelo preigrati poljskega vratarja Slawomirja Abramowicza. Celjani pa so še naprej prednjačili, napadali, po 20 minutah je Matko spet prišel sam pred vratarja, a tudi takrat je dvoboj dobil Abramowicz.

Poljaki, ki so na trenutke ogrozili Celjane, so imeli dotlej najlepšo priložnost v 30. minuti, ko je Čurlinov že premagal Lovra Štubljarja, vendar je Klemen Nemanič žogo izbil tik pred golovo črto. Prav Nemanič pa je v 33. minuti zakrivil enajstmetrovko, ko je podrl prodirajočega Lamina Diaby-Fadigaja. Z bele pike je streljal Pululu, Štubljar je strel obranil, a je žoga končala spet pri napadalcu Jagiellonie, ki je v 34. minuti dosegel svoj peti gol v tekmovanju. V 38. minuti je na drugi strani Mario Kvesić zgrešil iz bližine, sicer pa je končnica polčasa pripadla gostom iz Bialystoka, ki so nanizali nekaj obetavnih napadov, a je ostalo pri 1:1.