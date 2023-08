Celje je z domačim remijem končalo evropsko pot

Izraelci so se uvrstili v skupinski del konferenčne lige, potem ko so prvo tekmo pred domačimi gledalci dobili s 4:1. Tekmece za skupinski del tekmovanja bodo dobili na petkovem žrebu v Monaku.

Izbranci Alberta Riere, ki so pogrešali kaznovanega Klemna Nemaniča in poškodovanega Denisa Popovića, so bili pred povratno tekmo pred misijo nemogoče, vendar so v prvem polčasu pokazali dobro igro, a zapravili preveč priložnosti, kar so Izraelci kaznovali v drugem delu igre in zanesljivo napredovali.