Karanović pogrešal več konkretnosti in boljši pristop posameznikov

Nogometaši Maribora so, potem ko jih je na cedilu pustil črnogorski trener Radomir Đalović, ki je z repom med nogami zapustil klub, v 10. krogu državnega prvenstva klonili v Celju z 0:3. Začasni trener Radovan Karanović je ob porazu pogrešal več konkretnosti in boljši pristop določenih posameznikov.

Celjani hitro kronali premoč

Štajerski derbi se je začel po željah Celjanov, ki so z odločno in napadalno igro v 11. minuti prišli do vodstva. Vitalij Lisakovič je z globinsko podajo razgalil obrambo Maribora in asistiral za zadetek Franka Kovačevića. "Ne jezi me samo prejeti zadetek. Že pred tem smo imeli dvakrat odlično situacijo, da bi lahko bili mi pred njihovimi vrati," je po tekmi povedal Radovan Karanović, ki je bil še drugič v letošnji sezoni primoran začasno prevzeti člansko moštvo Maribora.

Varovanci Alberta Riere so imeli v prvem delu igre še nekaj zrelih priložnosti, predvsem prek Hrvata Kovačevića, ki je celo dosegel tudi drugi gol, a je bil ta razveljavljen zaradi igranja z roko. Na drugi strani si Maribor v uvodnih 45 minutah ni uspel ustvariti kakšne omembe vredne priložnosti. "Bil sem zadovoljen z nekaterimi zadevami, saj si je Celje ustvarilo manj priložnosti v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Toda zadeve, ki smo jih vmes počeli dobro, so trajale premalo časa. Ko smo morali narediti nekaj bolj nogometnega, je bila žoga preslabo udarjena ali premalo natančno oddana. Ne vem, zakaj se to dogaja," dodaja Karanović. Mariborski nogometaši so si po odmoru vendarle ustvarili zrelo priložnost, toda iz ugodnega položaja je bil ob strelu z glavo nenatančen Hilal Soudani. "V drugem polčasu smo bolje vršili pritisk. Če bi Soudani zadel takoj na začetku drugega polčasa, bi iz psihološkega vidika tekma šla v drugo smer," meni začasni trener Maribora.

56-letni strateg je v 60. minuti v igro poslal napadalca Benjamina Tetteha, ki je bil med tednom udeležen v pretep z Omarjem Rekikom - prav Tetteh in Rekik sta sicer po tekmi največ časa namenila gostujočim navijačem, ki so to prepoznali in skandirali njuni imeni.

Karanović: Ekipa Celja je trenutno bolj organizirana in igralna

Toda Celjani so tri minute zatem povišali svojo prednost prek vročega Kovačevića, ki je v letošnji sezoni na 15 tekmah že pri 17 golih. "Imel sem določene pomisleke pri menjavah. Vedel sem, da bomo imeli težave, če se bomo preveč odprli. To se je takoj izkazalo, ko smo prejeli zadetek. Celjani dosledno izvajajo principe v igri, so odlično vodeni. Ko smo jim omogočili nekaj več prostora, so nas takoj kaznovali. Ni lahko, ko veš, da v tem trenutku nisi v vseh linijah moštva enakovreden. Ekipa Celja je trenutno bolj organizirana in igralna," je iskreno priznal Karanović. Slednji je poudaril, da njegova ekipa premore kakovost, a manjka pravi pristop. "Kakovost je. Ampak marsikateri posameznik bi moral prikazati več in se na igrišču obnašati bolj profesionalno. Ekipa premore dovolj kakovosti, to trdim ves čas, toda potrebuje stanovitnost v procesu treninga in kontinuiteto dobrih tekem. Igramo namreč v tem prvenstvu toplo-hladno in to se pozna pri igrah ter rezultatih."

Piko na i dominantni celjski predstavi in povsem zasluženi zmagi je v zadnji minuti rednega dela igre postavil rezervist Matej Poplatnik, ki je unovčil dobro podajo Danijela Šturma. "Prišlo je do nesporazuma. Jaz sem mislil, da bo igralca prevzel (Eric) Taylor, on je mislil, da ga bom jaz. Pomanjkanje zbranosti," je napako ob tretjem prejetem zadetku Mariborčanov opisal Pijus Širvys.

Pijus Širvys in Danijel Šturm FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Širvys: Odhod Đalovića nas je šokiral

Litovski bočni branilec Širvys je po tekmi dejal, da je pričakoval zahtevno tekmo. "Za nami je zahteven teden, predvsem v mentalnem smislu, ampak to ni izgovor. Nekoliko smo prilagodili našo taktiko, kar ni bilo tako slabo. V prvem polčasu so odvzeli nekaj dobrih žog, a nas je potem zmanjkalo pri zaključnih podajah." Z zahtevnim tednom v mentalnem smislu je imel 27-letni reprezentant Litve v mislih predvsem odhod Radomirja Đalovića, ki ga je podobno kot soigralce močno presenetil. "Vse je šlo dobro, nanizali smo nekaj zmag, se sprostili in uživali v nogometu, nato pa se je to zgodilo. Pričakoval sem, da je trener dovolj močan, da bo zadevo rešil, a nas je žal zapustil. Bili smo šokirani. Težko je reči, kaj bi bilo, če incidenta ne bi bilo, ampak seveda, da je to tudi vplivalo na našo igro."