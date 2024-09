Sešlar junak štajerskega derbija ob celjski zmagi

Nogometaši Celja in Maribora so se pomerili na zaostali tekmi 2. kroga državnega prvenstva, ki je bila prestavljena zaradi evropskih obveznosti. Spremljali smo srečanje dveh polčasov, v prvem delu igre so bili boljši Celjani, ki so povedli preko Armandasa Kučysa, drugi del pa je pripadel gostom, za katere je izenačujoči zadetek prispeval György Komaromi. A zadnjo besedo je imel Svit Sešlar, ki je s sijajnim strelom poskrbel za pomembno zmago Celja (2:1).