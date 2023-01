Celje nadaljuje pohod, prihaja še peta okrepitev

"Res sem vesel, da sem nazaj, saj sem se tukaj od prvega trenutka počutil toplo sprejetega. Tudi klub sem spremljal in si obljubil, da se bom, če se mi bo ponudila priložnost, vrnil in poskusil vrniti klubu zaupanje, ki mi ga je takrat izkazal. Zdaj sem nazaj in motiviran, da to zaupanje poplačam z dobrimi predstavami," je za spletno stran kluba dejal Belgijec, ki ima tudi potni list Sierre Leone.

To je po Matku Obradoviću, Klemnu Nemaniču, Žanu Karničniku in Luki Bobičancu že peta okrepitev Celja pred nadaljevanjem sezone.