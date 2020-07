Celje izkoristilo nov spodrsljaj Olimpije in pred zadnjim krogom zavzelo vrh lestvice

Nogometaši Celja so z zmago v gosteh pri Rudarju (2:0) izkoristili nov spodrsljaj Olimpije (domači poraz s Taborjem Sežano z 1:2) in v boju za naslov državnih prvakov prevzeli vodstvo na ligaški lestvici. Pred zadnjim krogom, kjer bomo videli medsebojni spopad Celja in Olimpije, vodijo dve točki pred zmaji. Tretji ostaja Maribor, ki je kljub zmagi nad Domžalami (2:1) tudi teoretično izgubil možnosti za naslov prvaka.

Nogometaši Celja si po remiju s Triglavom niso dovolili še enega spodrsljaja, v Velenju so prišli pred vrata raja. Zadnjeuvrščeno ekipo prvenstva, ki na 35 tekmah ni niti enkrat zmagala, so premagali zanesljivo, z novimi tremi točkami so si zagotovili najmanj končno drugo mesto v prvenstvu, po porazu Olimpije proti Taboru pa so se približali tudi naslovu prvaka. V zadnji krog bodo krenili s prednostjo dveh točk pred Ljubljančani in jim bo v medsebojnem obračunu za prvo mesto zadostoval že neodločen izid. Celjani so na začetku uprizorili juriš proti vratom Velenjčanov, a kaj kmalu bi se ponovila njihova prejšnja tekma proti Triglavu, ko so hitro prejeli zadetek. Sanjinu Leliću se je namreč v tretji minuti ponudila lepa priložnost, po podaji z leve strani je bil neoviran pred vratarjem Matjažem Rozmanom, vendar je žogo poslal čez gol.

Kazen za domačo ekipo je prišla ekspresno. V peti minuti je po prostem strelu z leve strani domačo obrambo slabo izbila žogo, ta je prišla točno na nogo Ivana Božiča, ki je z roba kazenskega prostora z močnim volejem premagal vratarja Mateja Radana. Varovanci Dušana Kosića so po vodstvu zaigrali nekoliko previdneje, tekmecem so sicer pustili posest žoge, toda kadar so prišli pred njihov gol, je bilo nevarno. Vodstvo so povišali v 26. minuti, ko je po lepi akciji celotnega napada z natančnim strelom mrežo zatresel Luka Kerin. V 34. minuti jeSandro Jovanović dobil že svoj drugi rumeni karton, moral v slačilnico, s tem pa Celjanom še olajšal delo. Dvomov, da bodo gosti opravili svoje delo, praktično ni bilo več. Gosti so si lahko privoščili, da so varčevali z močmi. Popolnoma so umirili igro, držali žogo v nogah, tudi prekrškov za kartone niso delali, v 67. minuti bi se jim to lahko maščevalo, ko je priložnost za domače zapravilGašper Jovan. Sežanci presenetili zmaje v Stožicah

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so v tekmi 35. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Olimpijo z 2:1 (1:0). Nogometaši Olimpije so bili od moštev, ki so imela dva kroga pred koncem še vsaj teoretične možnosti za naslov, edini, ki bi lahko zmagali že danes. Za predčasno slavje bi morali sami premagati sežansko ekipo in obenem računati na spodrsljaj Celja v Velenju. A zgodilo se je prav nasprotno - Olimpija je izgubila, Celjani so pričakovano zmagali. Na koncu tako razlika med vodilnima moštvoma tudi po 35. krogu še ni takšna, da bi omogočila odločitev, tako da bo prvak znan v sredo zvečer. V ljubljansko ekipo sta v prvo postavo vrnila Stefan Savić in Luka Menalo, na klopi pa je Dino Skender tokrat pustil Daniela Kamyja, ki je Ljubljančanom zagotovil točko na gostovanju pri Muri v prejšnjem krogu. Tabor pa je v Ljubljano prišel sproščen kot ena najboljših ekip pokoronskega nadaljevanja prvenstva, prvi cilj, obstanek, pa so gostje tudi praktično potrdili po uspehu v prejšnjem krogu proti Triglavu.

Moštvi sta bili prvih deset minut precej zadržani, vratarja Nejc Vidmar in Arian Rener pa praktično brez dela. Kot prvi je s prodorom nato poskusil Endri Cekici, a ni bil nevaren. Zato pa so za hladen tuš domačih poskrbeli gostje v 18. minuti, ko je prvo resnejšo akcijo s strelom z desne strani kazenskega prostora končal Denis Kouao in premagal Vidmarja. A tudi prejeti zadetek ni prebudil domačih, ki so tudi v nadaljevanju igrali medlo in brez idej v končnici. Gostje so se dobro postavili na sredini in strnili obrambo. Lepo priložnost je imel v 30. minuti po kotu Marko Ristić, na katerega so domači pozabili, a je žogo z roba kazenskega prostora poslal čez gol. Pri gostih pa je moral nato Rener posredovati le še po prostem strelu Maria Jurčevića v 37. minuti, ko je z glavo meril Menalo. Na začetku drugega dela pa so za svojevrstno spodbudo z "diverzantsko" akcijo poskrbeli domači navijači, ki so se povzpeli na streho stadiona Stožice in na celotnem obodu objekta prižgali bakle v klubskih barvah. Ante Vukušić je poskusil v 53. minuti, a Rener ni imel težav, obramba gostov pa je žogo nato minuto pozneje pred Savićem izbila z igrišča. Podobno kot v prvem delu je nato sledil sežanski šok. V 62. minuti je po hudi napaki domače obrambe, ki je gostom dovolila priti do žoge le nekaj metrov od vrat, Vidmarja premagal še Dominik Mihaljević. Na ta drugi gol pa so domači znali odgovoriti. V 69. minuti je namreč tudi domače moštvo izkoristilo napako v obrambi gostov, od daleč pa je z natančnim strelom za znižanje poskrbel Timi Max Elšnik. Zadnji del tekme je nato pripadel domačim, ki so močno pritiskali in iskali gol. V 79. minuti je žoga po strelu Vukušića iz bližine tudi končala v mreži, a so sodniki gol kljub glasnim protestom domačih razveljavili zaradi domnevnega prepovedanega položaja. V 85. minuti je Rener žogo s težavami po močnem strelu Elšnika še potisnil v kot, že v sodnikovem dodatku pa jo je Antonio Azinović po prostem strelu Vukušića z golove črte izbil v kot in ostalo je pri zmagi Tabora. Zmaga Mariborčanov, ki pa so ostali brez možnosti za naslov

Nogometaši Maribora so v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Domžale z 2:1 (1:0). Mariborčani so vedeli, da jih v boju za naslov ohranjata le poraza tako Celja kot Olimpije. V Ljudskem vrtu so sicer opravili svojo nalogo in premagali Domžale, a ker jim izid v Velenju ni šel na roko, se v predzadnjem krogu vijoličasti dokončno poslavljajo od možnosti za 16. prvenstveno zvezdico. Domžalčani se bodo morali po 17. porazu zadovoljiti z osmim mestom, s čimer so izpolnili cilj, ki so si ga ob Kamniški Bistrici postavili ob imenovanju Dejana Djuranovića za glavnega trenerja.

Dvoboj so gostujoči nogometaši, pri katerih sta zaradi kazni manjkala Zeni Husmani in Nikola Vujadinović, začeli udarno, Senijad Ibričić je v tretji minuti stresel vratnico, v šesti minuti pa bi moral akcijo bolje zaključiti Branko Ilić, ki je danes končal svojo kariero. Mariborčani, za katere zaradi kazni ni mogel igrati Aleks Pihler, so nato vendarle prevzeli pobudo. V eni minuti so prišli do treh nevarnih strelov, a je Grega Sorčan v vratih gostov ustavil udarec Alexandruja Cretuja ter dva strela Roka Kronavetra. Gosti so bili pred vrati Kenana Pirića še vedno dejavni, a nevarnejših strelov niti Matej Podlogar niti Predrag Sikimić nista uspela sprožiti. Sorčan je bil znova na delu v 22. minuti, ko je odlično posredoval po strelu Jasmina Mešanovića, v 29. minuti pa so domači prišli do enajstmetrovke. Andraž Žinič je v kazenskem prostoru podrl Rudija Požega Vancaša, najstrožjo kazen pa je uspešno realiziral Amir Dervišević. Luka Zahović je imel v 29., 37. in 42. minuti tri lepe priložnosti za povišanje vodstva, a je vselej meril slabo. Izenačil pa bi lahkoTil Mavretičv 30. minuti, a je prav tako slabo sprožil iz sicer sijajnega položaja. Takoj na začetku drugega polčasa je atraktivno s škarjicami poskusil Sikimić, vendar je sijajno obranil Pirić. Deset minut kasneje pa so Mariborčani podvojili vodstvo, ko je z leve strani Viler podal v sredino, tam pa je kljub manjši zmedi Kronaveter sprožil in Sorčana ujel na napačni nogi v domžalskih vratih. Vijoličasti bi lahko povišali vodstvo, a se je predvsem Felipe Santos pred vrati Sorčana slabo odzval in zapravil priložnost za 3:0. Domžalčani so v 75. minuti prišli do znižanja, ko je obrambi domačih ušel Arnel Jakupović in z levico poslal žogo za hrbet Pirića, ki je bil sicer blizu obrambi. Domžalčani so bili dvakrat blizu izenačenja, toda tako Ibričić iz prostega strela kot Jakupović z razdalje sta bila malenkost nenatančna.

