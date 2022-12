Celje okrepil nekdanji vratar Mure

Izkušeni vratar, ki je v sezoni 2020/21 na 30 tekmah v prvi ligi na kar 16 obračunih zaklenil svoja vrata, je s klubom sklenil dolgoročno pogodbo. "Najprej bi se rad zahvalil vsem za res lepo dobrodošlico. Zelo sem srečen in ponosen, da sem se pridružil takšni ekipi, kot je Celje. Prvi občutki so odlični. Takoj je mogoče opaziti, da gre za izredno organiziran klub. Upam, da bom lahko ekipi pomagal k uvrstitvam na najvišja mesta," je prve misli ob podpisu pogodbe strnil Obradović.

Nekdanji član Mure, pred tem pa še Maribora, Krke, Kopra in Olimpije, je imel nove soigralce možnost spoznati skozi številne medsebojne obračune – srečanja Celja in Mure so bila vselej izjemno zanimiva in napeta. "Ekipa po kvaliteti spada v sam vrh slovenske lige. Cilji so povezani z najvišjimi mesti. To moramo s soigralci tudi napadati in mislim, da nam bo s skupnimi močmi tudi uspelo."

Da bo prilagajanje na novo okolje nekoliko lažje, bodo zagotovo poskrbeli poznani obrazi, s katerimi si je Obradović v preteklosti že delil garderobo. "Ko smo prišli v stik z vodstvom Celja in nato prišli do dogovora, sem se pogovoril z Ninom (Koutrom), nekaj ostalih fantov poznam iz prejšnjih klubov, tako da mi bo zaradi tega na začetku zagotovo lažje. Vem, da gre za odlične fante in velike delavce. Prepričan sem, da bomo skupaj spisali lepo in uspešno zgodbo," je o znanih obrazih dejal Obradović, ki je o osebnih ciljih še povedal: "Zagotovo si želim klubu pomagati z dobrimi predstavami, na prvem mestu pa je vedno uspeh kluba. Želje in cilji kluba so jasni – to je vrh lestvice."