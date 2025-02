Celje okrepil poljski branilec

Lukasz Bejger je kariero začel v vrstah Lecha iz Poznana. Iz vrst osemkratnega poljskega prvaka se je pri 16 letih podal na Otok, kamor ga je zvabil Manchester United. V Carringtonu se je zadržal dve sezoni in pol ter bil član selekcije do 18 let, kasneje pa mlajše ekipe. Skupno je za mlajše selekcije rdečih vragov zbral 29 nastopov, januarja 2021 pa se vrnil v domovino in okrepil Slask.

Za zelene je nastopil na 99 tekmah, pred okroglo stotico pa je za člana mladih reprezentanc Poljske prišel čas za nov izziv.