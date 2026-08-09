Campelos: Ta ekipa bo še rasla, zdaj nas čaka zgodovinski večer

Celje je v noči na sredo šele prispelo z zahtevnega gostovanja v Armeniji, kjer je proti Araratu izgubilo z 1:2, medtem ko je bila Olimpija med tednom brez evropskih obveznosti. Kljub temu utrujenosti v igri slovenskih prvakov ni bilo opaziti. Vitor Campelos je dodobra premešal začetno enajsterico. Od nogometašev, ki so tekmo začeli v Armeniji, so od prve minute zaigrali le vratar Žan-Luk Leban, Darko Hrka in Papa Daniel. Slednji zaradi kartonov na torkovi povratni evropski tekmi tako ali tako ne bo mogel nastopiti. Toda Celjani so bili kljub spremembam večji del srečanja nevarnejši tekmec, imeli tudi priložnosti za višjo zmago, med drugim prek Andreja Kotnika in Yaye Dukulyja.

Campelos: To ni bila B-ekipa

Portugalski trener se po tekmi ni strinjal z razmišljanjem, da je proti Olimpiji na zelenico poslal rezervno zasedbo. "Proti Egnatii v gosteh smo tekmo začeli s podobno obrambo. Zato to ni B-ekipa. Res je, da smo zamenjali nekaj igralcev, toda že na prvem sestanku sem jih vprašal, ali je kdo od njih podpisal pogodbo zato, da bi bil rezervist. Nihče ni dvignil roke," je poudaril Campelos. Pri njegovi ekipi mora biti pripravljen vsak, ko dobi priložnost. "Vsi so igralci prve ekipe in vsi morajo biti pripravljeni začeti tekmo. Danes so pokazali, da si lahko vsak prisluži priložnost. Tudi če bi igrali drugi, sem prepričan, da bi pokazali enak duh in enako predanost tej ekipi."

Vitor Campelos FOTO: Damjan Žibert

Portugalec je po prvi zmagi v letošnji sezoni izpostavljal prav odnos svojih varovancev. "Zelo sem zadovoljen z zmago. Danes sem boljši trener, kot sem bil, ko sem prišel sem. V nogometu je pogosto tako, da si, če zmagaš, zelo dober, če ne zmagaš, pa nisi. Toda nogomet ne deluje tako, da nekaj spremeniš in je ekipa naslednji trenutek že stoodstotna. Potrebujemo čas in vsakodnevno trdo delo." Celje je od 17. julija odigralo že šest tekem, ob tem pa je v moštvo prišlo devet novih nogometašev. "Praktično igramo vsake tri dni. Po tekmi z Mariborom smo v nedeljo zgolj regenerirali, v ponedeljek pa nas je čakalo štiri ure in pol dolgo potovanje v Armenijo. Nismo imeli časa za trening. Pomembno je, da ljudje vedo tudi to," je dodal.

Campelos: Nadzorovali smo tekmo od začetka do konca

Kljub vsem okoliščinam je bil Campelos predvsem zadovoljen z načinom, kako so se njegovi igralci lotili dvoboja z bledimi Ljubljančani. "Tekmo smo nadzorovali od začetka do konca. Imeli smo še nekaj priložnosti in rezultat bi lahko bil tudi višji. In to proti zelo dobri ekipi," meni Portugalec na klopi Celja. Posebno mesto v njegovem odzivu je pripadlo junaku večera. Tilen Letonja je ob debiju v prvi ligi prikazal izjemno samozavestno predstavo, nato pa jo kronal še z zadetkom, ki je grofom prinesel zmago. 18-letnik je z nastopom močno opozoril nase in navdušil domače tribune.

Tilen Letonja FOTO: Luka Kotnik

"Odigral je zelo dobro tekmo. Je zelo pameten in inteligenten nogometaš, ima odlične tehnične sposobnosti in razume igro. Hkrati je zelo skromen. Vedno je pripravljen poslušati in trdo trenirati, da bi napredoval," je svojega varovanca pohvalil Campelos. Letonja kljub dobri predstavi ne bo mogel igrati na torkovi tekmi z Araratom, saj je seznam nogometašev enak tistemu v Armeniji, spremembe pa niso mogoče.

Letonja: Gol ob debiju, proti Olimpiji ... brez besed sem

Mladi junak večera je po tekmi le stežka skrival navdušenje. "Občutki so fenomenalni. Gol ob debiju, pred toliko ljudmi, proti Olimpiji, na derbiju ... Res sem brez besed. Zelo sem vesel," je dejal Letonja.

Priznal je, da mu je vključitev v člansko moštvo precej olajšala tudi slačilnica slovenskih prvakov. "Ekipa je fenomenalna. Igralci so me odlično sprejeli, pomagajo mi na treningih, da sem samozavesten in da igram tako, kot znam. Biti del te ekipe, ekipe prvakov, je nekaj posebnega." Pri prilagajanju na članski nogomet se največkrat opira prav na bolj izkušene soigralce na sredini igrišča. "Pomagajo mi vsi, glede na položaj, ki ga igram, pa se lahko veliko naslonim predvsem na veziste – Zabukovnik, Sešlar, Kvesić. V določenih situacijah imajo več izkušenj in mi veliko pomagajo."

Verbič prvič po vrnitvi znova v celjskem dresu

Poseben večer je bil tudi za Benjamina Verbiča. Otrok celjskega kluba je po vrnitvi domov prvič znova stopil na igrišče v dresu grofov in dobil približno pol ure igre. "Vemo, da je Verbič izjemno kakovosten igralec. Toda takšne igralce potrebujemo v zelo dobrem fizičnem stanju. Ena njegovih odlik je igra ena na ena, za to pa mora biti dobro pripravljen," je pojasnil Campelos.

Benjamin Verbič FOTO: Luka Kotnik

Verbič je z moštvom šele dobrih deset dni. "Odkar je prišel, čutimo njegovo veliko predanost ekipi. Želi pomagati in vse počne na pravi način. Toda potrebuje čas. Ne moreš zgolj pripeljati igralca in pričakovati, da bo takoj stoodstotno pripravljen." Campelos zato z njegovim vračanjem ne želi hiteti. "Včasih mora biti trener tudi prijatelj igralca. Enkrat ga uporabiš deset minut, drugič 15 ali 45, odvisno od trenutka. Želimo najboljšega Verbiča in to je najpomembnejše."

Sešlar počival zaradi težav s stegensko mišico

Proti Olimpiji ni zaigral Svit Sešlar, ki je imel že v Armeniji težave s stegensko mišico, a za torkovo pomembno tekmo naj bi bil nared. "Na tekmi proti Araratu je ob polčasu čutil bolečino, zato smo ga zamenjali. Morali smo ga zaščititi in nismo želeli tvegati. Danes je počival, zdaj pa bomo videli, kakšno bo stanje v torek," je pojasnil trener slovenskih prvakov.

Ena najpomembnejših tekem v zgodovini Celja

Zmaga proti Olimpiji Celjanom prinaša tri točke, predvsem pa veliko mero samozavesti pred tekmo, ki utegne močno zaznamovati njihovo sezono. Po porazu z 1:2 v Armeniji morajo grofje na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Araratu loviti minimalni zaostanek. Campelos pred torkovim večerom ne skriva optimizma. "Zelo sem optimističen. Čutim, da so igralci izredno motivirani. Čutijo ta celjski dres in prepričan sem, da bodo dali sto odstotkov, da pridemo do dobrega rezultata. Seveda ob velikem spoštovanju do nasprotnika." Portugalec je dvoboj označil kot eno najpomembnejših tekem v zgodovini Celja. "Ne smemo razmišljati samo o sebi, klubu in naših družinah, ampak tudi o mestu in slovenskem nogometu. Vemo, kako pomembna bo ta tekma tudi zanj." Povratno tekmo Celja in Ararata si boste lahko v torek od 20.00 ogledali na Kanalu A in VOYO!