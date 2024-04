Celjani z zmago na derbiju vodilnih do naslova državnih prvakov

Gledalci na lepo napolnjenem Stadionu Z'dežele so v prvem delu igre spremljali predvsem taktično bitko med obema kazenskima prostoroma. Derbi vodilnih se tako v prvem polčasu ni odvil po napovedi Damirja Krznarja , ki je naznanil odprto tekmo brez preračunavanja.

V četrti minuti so prvi zapretili zmaji, ko je s strelom z razdalje celjska vrata ogrozil David Sualehe, a izkazal se je Matko Obradović, ki je med vratnicama po dolgem času nadomestil Matjaža Rozmana.

Celjani, ki so za naslov na derbiju vodilnih potrebovali le točko, so nato prevzeli pobudo. Varovanci Damirja Krznarja so napadali predvsem po levem boku, kjer se je ves čas visoko na polovico Olimpije vključeval Žan Karničnik.

V 17. minuti je tako sledil prvi nevaren strel grofov, ki ga je sprožil Egor Prucev, žoga pa je po bloku Marka Ristića švignila mimo vratnice.

Šest minut kasneje je sledil odgovor Ljubljančanov. Za indvidualno akcijo je poskrbel Raul Florucz, njegov močan poskus pa je bil nekoliko previsok. Čez vrata je v 28. minuti zletel tudi strel Luke Bobičanca. Olimpija je nato uprizorila nevaren protinapad, podaje Florucza pa ni uspel unovčiti Agustin Doffo.

Začetek drugega dela igre je pripadel moštvu iz knežjega mesta, ki je v 59. minuti prišlo do vodstva. Z roba kazenskega prostora je z imenitnim strelom žogo za hrbet Matevža Vidovška poslal Prucev.