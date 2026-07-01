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Nogomet

V Celju okrepitev z izkušnjami iz Lige prvakov

Celje, 01. 07. 2026 12.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Leonardo Koutris

Nogometnemu klubu Celje se je pridružil Leonardo Koutris, ki je svojo življenjsko pot začel v Braziliji. Nogometna kariera ga je preko Grčije, Španije in Poljske pripeljala v Slovenijo, kjer je s slovenskim prvakom sklenil pogodbo do leta 2028.

Leonardo Koutris je v Celje prestopil iz poljskega prvoligaša Pogon Szczecina, za katerega je odigral 133 tekem ter dosegel tudi štiri zadetke in prispeval 12 asistenc. Levi bočni branilec je na Poljskem igral od leta 2023, v Celje pa prihaja kot prost igralec.

Največji vrhunec nogometne kariere je doživel med letoma 2017 in 2020, ko je igral za grškega velikana Olympiacos in špansko Mallorco. Sedemkrat pa je oblekel tudi dres grške reprezentance. V najelitnejšem tekmovanju Ligi prvakov je Koutris zabeležil pet nastopov, na enem izmed teh pa je njegova ekipa ohranila nedotaknjeno mrežo proti veliki Barceloni na čelu z Lionelom Messijem.

Leonardo Koutris in Lionel Messi
Leonardo Koutris in Lionel Messi
FOTO: Profimedia

V Celje prihaja kot okrepitev, ki bi klubu lahko pomagala do uresničitve cilja nastopa v Ligi prvakov predvsem sedaj, ko jih je zapustil kapetan Žan Karničnik. Celjani bodo prvo tekmo nove sezone odigrali 17. julija, ko bodo na domačem stadionu gostili Muro, evropska pot pa se za grofe začne 21. oziroma 22. julija v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov.

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