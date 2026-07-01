V Celju okrepitev z izkušnjami iz Lige prvakov

Leonardo Koutris je v Celje prestopil iz poljskega prvoligaša Pogon Szczecina, za katerega je odigral 133 tekem ter dosegel tudi štiri zadetke in prispeval 12 asistenc. Levi bočni branilec je na Poljskem igral od leta 2023, v Celje pa prihaja kot prost igralec.

Največji vrhunec nogometne kariere je doživel med letoma 2017 in 2020, ko je igral za grškega velikana Olympiacos in špansko Mallorco. Sedemkrat pa je oblekel tudi dres grške reprezentance. V najelitnejšem tekmovanju Ligi prvakov je Koutris zabeležil pet nastopov, na enem izmed teh pa je njegova ekipa ohranila nedotaknjeno mrežo proti veliki Barceloni na čelu z Lionelom Messijem.