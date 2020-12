Celje prekinilo serijo brez zmage, Gorica še naprej tone

Prva tekma med tema dvema ekipama v sezoni se je Celju končala z 1:1, tokrat pa so državni prvaki le prekinili niz štirih tekem brez zmage in vpisali nove tri točke na lestvici ter se vsaj začasno približali zgornjemu delu lestvice. Domači, pri katerih sta manjkala kaznovanaRok Grudina inSemir Smajlagić, pa so še petič zapovrstjo igrišče zapustili poraženi in so še naprej na dnu lestvice.

Ekipi sta v prvem polčasu prikazali bolj ali manj enakovredno predstavo, v kateri pa so zadeli Celjani. V 11. minuti je po podaji Jakoba Novaka za hrbet domače obrambe zadelFilip Dangubić, kar je bil njegov peti zadetek v sezoni.

Sicer pa je gostujoči obrambi uvodoma nekaj težav povzročal Nejc Mevlja, ki je dvakrat poskusil z glavo v četrti in 14. minuti, po njegovem drugem poskusu je moral posredovati Matjaž Rozman. Slednjega je v prvem polčasu najbolj ogrozil Lamin Colley, ki je sam streljal z glavo iz bližine, celjski vratar pa se je izkazal. Omeniti velja še poskusa Celjanov, Ivana Božićav 32. in Novaka v 40. minuti, ki pa nista bila dovolj dobra za novo spremembo izida.

Zato pa so Celjani prednost podvojili v 50. minuti, ko jeAmadej Brecl prodrl po levi strani v kazenski prostor in podal v sredino, od koder je Mićo Kuzmanović po tleh zadel za 2:0. Tri minute pozneje so imeli Novogoričani izjemno priložnost za zmanjšanje zaostanka, najprej je Rozman ustavil poskusMatije Široka z glavo, nato pa je znova dobro posredoval po strelu Colleyja iz bližine, ki se, roko na srce, spet ni proslavil z zaključkom.

V 55. minuti je cilj ob svojem prvoligaškem prvencu zgrešil Mateo Itrak. V nadaljevanju se je dogajanje umirilo, je pa svoj slab dan nadaljeval Colley, ki je v 69. minuti zapravil novo obetavno akcijo, ko žoge ni oddal pravočasno doEtiena Velikonje, kar je izkušenega napadalca enkrat razjezilo že v prvem delu. V 76. minuti pa bi lahkoMatic Vrbanec še povečal prednost gostov, a je z leve strani žogo poslal mimo vrat domačih, premalo natančen pa je bil tudi mladiTom Kljun v sodniškem dodatku.

Gorica bo v 18. krogu v sredo gostovala v Sežani, Celje pa bo gostilo Koper.