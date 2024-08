Celje s 4:1 premagal Pjunik in se uvrstil v konferenčno ligo!

Celjani so po napredovanju proti estonski Flori v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov v drugem krogu izgubili proti Slovanu iz Bratislave. Nato so presenetljivo ostali prazni rok proti irskemu Shamrocku v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Tretjo priložnost za zagotovitev evropske jeseni so imeli proti armenskemu predstavniku, ki je prvo tekmo po bledi celjski predstavi dobil z 1:0. Na drugi tekmi pa so Celjani sprva dobro unovčili hiter rdeči karton gostov in že v prvem polčasu nadoknadili zaostanek iz Erevana.