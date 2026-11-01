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Nogomet

Celje s polnim plinom, Nafta brez goriva

Celje, 01. 11. 2026 20.09 pred 54 minutami 3 min branja 1

Avtor:
S.V.
Mario Kvesić

Nogometaši Celja so v 14. krogu Prve lige Telemach s 4:0 odpravili Nafto in si pred evropskim gostovanjem pri Sturmu priigrali pomembno zmago za samozavest. Po dvakrat sta zadela Mario Kvesić in Armandas Kučys, prvaki pa so odpor Lendavčanov zlomili s tremi goli ob koncu prvega polčasa.

Celjska generalka za četrtkovo gostovanje v Gradcu je uspela. Izbranci Zorana Zeljkovića so od prve minute narekovali ritem, prevladovali v posesti in si pripravljali priložnosti. 

A začetek vendarle ni minil brez opozorila za domače. Po kotu z leve strani je na drugi vratnici v polno zadel Amadej Maroša, toda veselje gostov ni trajalo dolgo. Glavni sodnik Rade Obrenović je po ogledu posnetka zadetek razveljavil, saj je Aleks Pihler iz prepovedanega položaja vplival na odziv vratarja Žan-Luka Lebana.

Celje je hitro odgovorilo. Yaya Dukuly je v 12. minuti z roba kazenskega prostora stresel prečko, do strelov je prihajal tudi Armandas Kučys, lepo priložnost pa je zapravil še Svit Sešlar, ki je s petih metrov meril čez vrata.

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Pritisk je bil vse močnejši, grofje pa so bili za premoč nagrajeni v zaključku prvega polčasa, ko je Naftina obramba popustila trikrat. Prvič v 37. minuti. Benjamin Verbič je podal z leve, na drugi strani kazenskega prostora je z volejem poskusil Žan Žužek, do odbite žoge pa je prišel Mario Kvesić in jo iz bližine poslal v mrežo.

Kapetan se pri enem zadetku ni ustavil. Tik pred odmorom je Verbič tokrat podal z desne, Sešlar je žogo spretno preskočil in zmedel gostujočo obrambo, Kvesić pa je dobil prostor za strel ter povišal na 2:0. Nafta si še ni opomogla, ko je prejela nov udarec. Milot Avdyli si je na levi s preigravanjem pripravil prostor za predložek, ob oddaljeni vratnici pa je najvišje skočil Kučys in z glavo zadel za 3:0.

Razmerje moči je bilo ob odmoru očitno tudi v številkah. Celjani so imeli žogo v nogah skoraj tri četrtine igralnega časa in sprožili 13 strelov, Nafta le enega. Ob razigranih krilih je Ivan Ćalušić na sredini skrbel za mirnost in ravnotežje, domači pa so zanesljivo nadzorovali dogajanje.

Visoka prednost je Zeljkoviću v nadaljevanju omogočila tudi varčevanje z močmi pred evropsko preizkušnjo. Celjani napadalno niso več tako pritiskali, priložnosti pa jim kljub temu ni zmanjkalo. Dukuly je v 64. minuti poskusil z glavo, na drugi strani je Maroša meril čez gol.

Pomembno vlogo je imel še dvakrat VAR. Obrenović je v 71. minuti najprej dosodil enajstmetrovko zaradi domnevnega igranja Luke Kambiča z roko, a po ogledu posnetka odločitev preklical. Nekaj minut pozneje je bilo obratno: po opozorilu iz sobe za VAR in novem pregledu posnetka je zaradi igranja z roko v lendavskem kazenskem prostoru pokazal na belo točko. Kučys je bil zanesljiv in postavil končnih 4:0. Zmago bi lahko v 88. minuti še povišal Veton Tusha, a se je izkazal Lucas Erjavšek.

Za oba celjska strelca je imel večer še dodatno težo. Kvesić je v prvenstvu zadel prvič po 14. februarju, Kučys pa prvič po 22. maju. Litovec je ob tem drugič zapored zadel na domači zelenici.

Zanesljiva zmaga jih je popeljala v zgornjo polovico lestvice, Lendavčani pa so z dvema točkama manj šesti. Celjani bodo dobro igro zdaj skušali prenesti še v Ligo Evropa. V četrtek ob 21. uri jih v četrtem krogu ligaškega dela čaka gostovanje pri Sturmu iz Gradca, v nedeljo pa se bodo v domačem prvenstvu odpravili k Radomljam. 

Remi brez golov v Murski Soboti

Nogometaši Mure in Brinja Grosupljega so se razšli z neodločenim izidom 0:0. Soboška zasedba še naprej niza neodločene izide. Današnji proti Grosupeljčanom je bil že peti zapovrstjo, na zmago pa črno-beli čakajo vse od sredine avgusta, ko so premagali prav Brinje. 

Po drugi strani so slednje še tretjo tekmo zaporedoma ostale brez doseženega gola. Obe ekipi imata zdaj po 13 točk, pet več od zadnjih Radomljanov, ki imajo še tekmo v dobrem.

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Lucas Grof
01. 11. 2026 21.02
Celje 💛💙💛💙💛
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