Debitant odločil tekmo v Celju: Olimpija znova ostala praznih rok

icon-chevron-right 1 17 icon-chevron-right Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

Celje vs Olimpija Luka Kotnik

































Vitor Campelos se je obračuna z Olimpijo lotil s precej spremenjeno postavo v luči torkove povratne tekme kvalifikacij za ligo prvakov proti armenskemu Araratu. Kljub temu so v celjskem taboru napovedali, da je cilj proti Olimpiji zgolj zmaga, ki bi bila sploh prva v sezoni. To so tudi dosegli, junak pa nepričakovan - debitant Tilen Letonja, avtor edinega zadetka na obračunu, na katerem je bila Olimpija znova dokaj brezzoba in ob treh porazih ostaja pri treh točkah. Celje ima dve več. V uvodu tekme je bil pri domačih najnevarnejši Andrej Kotnik, ki je bil dvakrat v obetavnih položajih, enkrat celo sam pred ljubljanskim vratarjem, a mu vseeno ni uspelo zadeti, v 13. pa je ljubljanska zasedba poskrbela za prvo resnejše posredovanje Žana Luka Lebana po strelu Marvina Cunija.

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Sicer pa posebnih nevarnosti za enega ali drugega vratarja ni bilo, tudi strel Marka Ristića z glavo po kotu v 27. minuti je zletel čez gol. Osem minut pozneje je imel Yaya Dukuly pri Celju dotlej drugo lepo priložnost, ko je že preigral vratarja Matevža Vidovška, a nato kar precej iz ostrega kota zgrešil vrata Olimpije. Ekipi v prvem delu nista posebej dvignili utripa gledalcev, sta se pa kar nekajkrat poigravali v zadnji vrsti, vendar sta na glavni odmor šli z začetnim izidom. Na začetku drugega polčasa je prišlo do nekaj menjav. Če sta bili celjski pričakovani, pa je bila manj sodniška. Zaradi poškodbe mišice je glavnega sodnika Aleksandra Matkovića zamenjal Bojan Mertik. Tudi uvod drugega dela sicer ni prinesel posebnih razburjenj, so pa domači navijači v 60. minuti toplo pozdravili novi menjavi - vstop doslej najboljšega celjskega igralca sezone Maria Kvesića in še posebej povratnika po dolgih letih Benjamina Verbiča, ki je tako debitiral v tej sezoni.

Letonja je proti Olimpiji dosegel zadetek za zmago z 1:0. FOTO: Luka Kotnik

V 68. minuti so imeli domačini tudi prvo resno priložnost v tem delu igre, ko je z glavo poskusil Kotnik, a tudi takrat preslabo, da bi ugnal Vidovška. Toda slednji je v 70. minuti klonil, potem ko je sam izpustil žogo ob Joštu Urbančiču, do nje je prišel vztrajni Letonja in dobro igro skozi celo tekmo kronal z golom v prazno mrežo. Gostujoči trener Jugoslav Trenčovski je reagiral z osvežitvijo napadalnega dela, vstopila sta Federico Rose in Antonio Marin, toda to ni prineslo želenih sadov. Celje je bolj kot ne brez posebnih naporov nadzorovalo potek tekme in jo pripeljalo do zanj srečnega konca za dodatno samozavest pred torkovo evropsko nalogo pri lovljenju zaostanka z 1:2 proti Armencem.