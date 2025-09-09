Svetli način
Nogomet

Celje se ne ustavlja: Riera dobil novo okrepitev

Celje, 09. 09. 2025 12.32 | Posodobljeno pred eno minuto

Nino Vukasović je iz nogometnega kluba Radomlje prestopil v Celje, so potrdili pri štajerskem prvoligašu. Levi bočni branilec je s klubom sklenil pogodbo do konca junija 2027.

Nino Vukasović
Nino Vukasović FOTO: NK Celje

Eden boljših levih bočnih branilcev v Prvi ligi Telemach bo po novem nosil celjski dres. Nino Vukasović se je v lanski sezoni izkazal majici Radomelj, svojo statistiko 31 nastopov pa obogatil z dvema asistencama.

Pred prihodom v Slovenijo je bil član hrvaških drugoligašev Sesveteja, Hrvatskega Dragovoljca in Interja iz Zaprešića. Nogometno je odrasel v akademiji zagrebškega Dinama, za mlajše selekcije hrvaške reprezentance pa je dobil priložnost enkrat.

