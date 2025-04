Svetlin že pogleduje proti Kopru: Fantastična in dobro organizirana ekipa

Izpostavil je garanje v obrambi, ki je obrodilo sadove. Po izenačenem prvem polčasu so bili gostje v drugem povsem nenevarni, Celjani pa so preko Aljoše Matka v 83. minuti zasluženo prišli do zmage za uvrstitev v finale.

Če širokoustni Albert Riera po prvi zmagi na medsebojnih srečanjih z Victorjem Sanchezom spet ni mogel iz svoje kože in je dejal, da so nasprotnika popolnoma uničili, je bil Tamar Svetlin bolj prefinjen.

"Velika sreča in ponos zaradi odnosa, ki smo ga imeli brez žoge. Mislim, da je bil ključ uspeha, da smo se spustili na njihov nivo. To tekmo smo enostavno morali zmagati," si je oddahnil Svetlin, v tej sezoni eden najboljših posameznikov celjskega moštva, ki v zadnjem obdobju igra kot prerojeno.

Svetlin opozarja: Koper je zelo kvaliteten

Po katastrofalnem startu v drugi del sezone so grofje prišli vse do četrtfinala Konferenčne lige, kjer so z dvignjenimi glavami izpadli proti favorizirani Fiorentini. V domačem prvenstvu so s petimi zaporednimi zmagami znova v boju celo za drugo mesto, evropsko vozovnico pa lahko potrdijo tudi z zmago v pokalu, kjer bodo proti Kopru v vlogi favorita. A Svetlin umirja pričakovanja in opozarja, da je Koper odlična ekipa, sploh odkar je vodenje prevzel Slaviša Stojanović.

"Zavedamo se, da je Koper zelo kvaliteten. To so kazali že pred menjavo trenerja, sploh pa po njej. So zelo organizirana ekipa z veliko individualne kvalitete. Lahko bi jih primerjali z Olimpijo. Absolutno se zavedamo, kdo stoji pred nami. Če ste morda mislili, da bomo nasprotnika podcenjevali, tega zagotovo ne bomo," je po zmagi nad Olimpijo še povedal nekdanji član Domžal.