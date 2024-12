Celjani pred zgodovinsko tekmo optimistični, zmaga je nuja

Spomnimo, po nekoliko slabšem začetku na Portugalskem in porazu proti Vitorii (3:1) so Celjani na domačem terenu odpravili Istanbul Bašakšehir (5:1). V Sevilji se je četa Majorčana Alberta Riere pogumno zoperstavila Betisu, a ji je zmanjkalo nekaj sreče. Pri izidu 1:1 je namreč imel Aljoša Matko imenitno priložnost, da Celjani vknjižijo vse tri točke, na koncu pa so na račun pomanjkanja evropskih izkušenj v 94. minuti iz protinapada prejeli zadetek za 2:1 in v Andaluziji ostali brez vsega.

Sijajno igro so grofje prikazali tudi na Stadionu Z'dežele, kjer je gostovala aktualna poljska prvakinja Jagiellonia. Celjani so dvakrat vodili, imeli nadzor nad igro, toda njihove neizkoriščene priložnosti so Poljaki kaznovali in dvoboj se je končal z delitvijo točk (3:3), kar je vneslo nekaj razočaranja v celjski tabor. Tudi na Cipru bi se zadeve lahko precej drugače odvijale, toda Celjani so zapravili najstrožjo kazen – strel Marka Zabukovnika je ubranil Hrvat Ivica Ivušić, na drugi strani pa so bili nato dvakrat natančni nogometaši Pafosa (2:0).

Riera kljub manjši rezultatski krizi zadovoljen z zadnjimi predstavami

Celjani pred dvobojem z Valižani niso v dobrem rezultatskem momentu, saj že štiri tekme zapored niso okusili zmage. Poleg remija z Jagiellonio in poraza proti Pafosu so si v državnem prvenstvu privoščili še spodrsljaja proti Nafti (0:0) ter Domžalam (2:2). Kljub vsemu pa so v mestu ob Savinji optimistični, saj verjamejo, da trenutni rezultati ne odražajo siceršnje kakovosti njihove igre.