Riera zmago nad Bravom izkoristil za (nov) napad na NZS

Nogometaši Celja so v nedeljo nadaljevali brezhiben začetek domačega prvenstva in na šesti tekmi še šestič slavili. V Stožicah so gostovali drugič v tej sezoni in po Olimpiji tudi Bravo razbili s kar 5:0. Trener grofov Albert Riera je že pred tekmo proti vodilnim na nogometni zvezi (NZS) usmeril nekaj strupenih puščic. "To je igranje s prihodnostjo igralcev, kluba in slovenskega nogometa," je prepričan španski strokovnjak.

Albert Riera spet ni mogel iz svoje kože. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Spomnimo, Albert Riera je že po prvi tekmi z Banikom v play-offu za Konferenčno ligo pozval NZS, naj prestavi nedeljsko tekmo z Bravom, da bi imeli njegovi varovanci več časa za pripravo na odločilno, povratno tekmo prihodnji četrtek. Trener Šiškarjev Aleš Arnol je dejal, da prošnji Celjanov niso oporekali, a je ta v pisarnah na Brdu pri Kranju naletela na gluha ušesa. Španski trener je svoj gnev nad odločitvijo NZS-ja zlil že pred začetkom nedeljskega obračuna v Stožicah, ki so ga njegovi varovanci sicer brez težav dobili in tako prednost na vrhu prve lige znova povečali na pet točk. "Ne najdem besed, da bi izrazil svoja čustva. Ali smo v Evropi najbolj neumni ali najbolj pametni. Povsod drugod – v Turčiji, na Poljskem, na Češkem – klubi v takšnih primerih dobijo prestavitev tekem. Tukaj pa ne. V četrtek je najpomembnejši dan za moj klub, za slovenski klub, za mojo kariero in kariere mojih igralcev. In NZS nam je sporočila, da to ni dovolj dober razlog (da bi prestavili tekmo, op. a.)," je v izjavi za Šport TV besnel Riera.

Napredovanje v ligaški del Konferenčne lige je za Celje pomembno predvsem iz finančnega vidika. Lani so grofje z nastopi v Evropi – šele v četrtfinalu jih je izločila Fiorentina – zaslužili kar 8,2 milijona evrov.

Izpostavlja Olimpijo, ki pa za prestavitev sploh ni zaprosila

Po naših informacijah Olimpija na NZS ni naslovila prošnje, da bi zaradi evropskih obračunov eno izmed tekem v domačem prvenstvu odigrala v kasnejšem terminu.

V play-offu za Konferenčo ligo je od slovenskih klubov poleg Celja še Olimpija, ki pa ima za evropsko jesen bistveno manj možnosti, saj je uvodno tekmo z armenskim Noahom doma izgubila s kar 1:4. Po mnenju Riere je za takšen rezultat soodgovoren NZS. "Prosili so za prestavitev tekme, a jim NZS tega ni odobrila. Imajo novega trenerja in koristilo bi jim, da bi imeli več časa za trening. Morda bi bil rezultat drugačen in bi tako imeli še eno slovensko ekipo v Evropi. A NZS se je odločila, da to ni dovolj dober razlog," je nadaljeval Riera.

Celjani so na prvi tekmi sicer ugnali Banik, a jim minimalna prednost ne zagotavlja mirnega spanca pred povratno tekmo, ko bodo na kocki evropski milijoni. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Celjani bodo v četrtek v Ostravi branili gol prednosti s prve tekme, ki bi jo glede na število priložnosti morali dobiti z višjo razliko. Za nameček se je na prvi tekmi huje poškodoval motor na sredini igrišča Mark Zabukovnik, ki je bil tik pred prestopom v tujino, sedaj pa ga čaka večmesečno okrevanje. "Če boste v četrtek videli moje igralce, kako padajo na igrišču, ker niso imeli počitka, potem boste vedeli, kdo je naredil napako. Večinoma gre za slovenske nogometaše, ki jim je bila odvzeta možnost za pravo pripravo. To je igranje s prihodnostjo mojih igralcev, mojega kluba in slovenskega nogometa. Vsi bi imeli koristi, če Slovenijo pokažemo na evropskem zemljevidu. Potrebujemo denar Uefe, potrebujemo rast. A z eno samo odločitvijo to uničujejo," je svoje besnenje nad odločitvijo nogometne zveze še zaključil Riera.

Na NZS odgovarjajo, da so se klubi sami odločili, da tovrstni "jokerji" ne pridejo v poštev. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

NZS odgovorila že po tekmi z Banikom

Obtožbe Riere so v slovenski nogometni javnosti hitro dvignile ogromno prahu, zato se je NZS nanje odzvala že po tekmi z Banikom. "Tema ni nova, saj je bila večkrat obravnavana, nazadnje na seji 11. decembra 2023, ko je komisija soglasno odločila, da se ne uvede 'jokerja' za prestavljanje tekem. Na zadnji seji 5. maja 2025 so bili klubi znova opomnjeni na veljavnost tega sklepa in niso predlagali sprememb," so za Planet Nogomet pojasnili na Brdu pri Kranju. Dodali so, da so odločitve o prestavljanju tekem predmet soglasja klubov, zato jim bodo omogočili ponovno razpravo in glasovanje, če bodo za to izkazali željo.