Celje ustavilo serijo Kopra

Celjani in Koprčani so se na prvi medsebojni tekmi razšli brez zadetkov, tokratni obračun pa je ponudil obilico priložnosti ter tudi en zadetek. Tega so dosegli Celjani, ki so tako točkovno ujeli današnjega tekmeca na tretjem mestu ter tudi drugouvrščeni Maribor. Izbranci Alberta Riere so s tem tudi končali niz treh zaporednih koprskih zmag.

Koprčani so že po minuti morali opraviti prvo menjavo, že tako načetega Sandra Jovanovića je zamenjal Felipe Curcio. So pa Primorci tudi prvi zagrozili na tekmi, a Lovro Štubljar ni imel veliko dela.

Svojo prvo priložnost na tekmi so izkoristili Celjani. Po podaji Edmilsona je z desne strani z enajstih metrov z močnim strelom v 16. minuti zadel Ivan Brnić.