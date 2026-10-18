Celje v krizi, Maribor pa v naletu: 'Ozračje v slačilnici je vrhunsko'

Drugače je v Mariboru. 16-kratni slovenski prvaki so po poletni renesansi, ko je novi (stari) športni direktor Zlatko Zahović na stadion pod Kalvarijo pripeljal malo morje kakovostnih in domači publiki dobro znanih igralcev, skočili na vrh ligaške razpredelnice. Glavni trener Darko Milanič se je vrnil na znano mesto in čeprav z igro ne navdušuje, zaenkrat odlično opravlja svoje delo. Kljub veliki, predvsem psihični prednosti, glede na dosedanje rezultate, Milanič tekmecev še zdaleč ne odpisuje: "Ne bomo delali zaključkov glede na zadnjo tekmo. Ekipa Celja je sestavljena iz kakovostnih, tehnično sposobnih igralcev. Nimajo rezultatov, kot bi si jih želeli, a so v vsakem trenutku lahko nevarni. Namenjamo jim maksimalno spoštovanje in tako se tudi pripravljamo," je povedal izkušeni Izolčan.

Celjani so med tednom utrpeli enega najhujših evropskih porazov v zadnjem obdobju, ko so pred domačimi navijači s 3:0 klonili proti Omonii. Ciprčani so poleg visoke zmage razgalili vse defenzivne pomanjkljivosti aktualnih slovenskih prvakov, ki pod novim trenerjem Zoranom Zeljkovićem zaenkrat še niso ujeli tiste prave forme. Ljubljančan še ni prisostvoval zmagi svoje ekipe, na domači tekmi proti Aluminiju je služil kazen, njegove taktične zamisli pa vsaj zaenkrat še niso obrodile sadov.

S trenerjevimi besedami se strinja tudi Tio Cipot, ki je v letošnji sezoni dodobra dvignil raven svoje igre: "Menim, da ni prav, da bi zaradi ene tekme in vmesnega poraza z Omonio govorili, da je Celje slabše, kot je bilo prej. Vsi vemo, kakšno ekipo ima Celje in zelo dobro se zavedamo, kako zahteven štajerski derbi nas čaka. Spoštujemo tekmece, toda smo ambiciozni, verjamemo vase in razmišljamo predvsem o sebi," je povedal 23-letni Prekmurec.

V mestu ob Dravi je občutiti nekaj nogometne mrzlice, ki jo je prinesel povratek številnih znanih obrazov, evforija pa se je očitno preselila tudi v slačilnico najtrofejnejšega slovenskega kluba, kjer vlada vrhunsko ozračje: "Smo na dobri poti, med reprezentančnim premorom se je ekipa še dodatno povezala, pomagamo si med seboj, starejši igralci so v veliko pomoč mlajšim, ozračje v slačilnici je vrhunsko in s popolno osredotočenostjo čakamo tekmo. Sledimo svojemu načrtu in upamo na najboljši rezultat," je pred srečanjem še povedal Cipot.

Maribor ima ob tekmi več trenutno kar osem točk naskoka pred Celjani, ki zasedajo skromno šesto mesto. Z morebitno zmago bi dokončno zacementirali svoj status glavnih favoritov za osvojitev naslova. Celjsko slavje v Ljudskem vrtu pa bi lahko pomenilo nov, pozitivnejši začetek v eri Zorana Zeljkovića.