Celje v osmini finala proti grškemu velikanu AEK

Celjani, ki so lani igrali v četrtfinalu konferenčne lige, so v tej sezoni ligaški del končali na 13. mestu in tako morali v dodatne kvalifikacije za osmino finala.
V teh so na dveh tekmah izločili kosovsko Drito s skupnim izidom 6:4 in se tako še v drugi zaporedni sezoni prebili med najboljših 16 v tem tekmovanju. "Gre za nov zgodovinski uspeh in mi se ne nameravamo ustavljati," je odločno napovedal strateg Celja Ivan Majevski po preboju v osmino finala.
V osmini finala se bodo srečali s starim znancem, saj sta se ekipi Celja in AEK merili že v uvodnem krogu ligaškega dela. Takrat so Celjani slavili s 3:1, potem ko je "hat-trick" dosegel zdaj že nekdanji napadalec slovenskega prvoligaša Franko Kovačević. Ta bo sicer s Ferencvarosom igral v osmini finala evropske lige proti Bragi.
Grki imajo v svoji zasedbi kar nekaj uglednih nogometnih imen, najvrednejša pa sta vezist Orbelin Pineda s sedmimi milijoni evrov in napadalec Luka Jović s šestimi. Pri Celju v tem pogledu prednjači Svit Sešlar z 2,5 milijona.
Če bo Celjanom uspelo premagati Grke v osmini finala, jih v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja Samsunspor - Rayo Vallecano. Na žrebu so bili še trije Slovenci s tujimi klubi. Dejan Petrovič bo z Rijeko igral proti Strasbourgu, Danijel Šturm s Sigmo Olomouc proti Mainzu, Mitja Ilenič pa z Rakowom proti Fiorentini.
Rijeko v primeru napredovanja čaka boljši iz obračuna Sigma - Mainz, Rakow pa boljši iz obračuna Crystal Palace - AEK Larnaka.
Pari osmine finala konferenčne lige:
Lech Poznanj - Šahtar Doneck
Crystal Palace - AEK Larnaka
Samsunspor - Rayo Vallecano
Sigma Olomouc - Mainz
AZ Alkmaar - Sparta Praga
Fiorentina - Rakow
Celje - AEK Atene
Rijeka - Strasbourg
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.