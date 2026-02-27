Celje v osmini finala proti grškemu velikanu AEK

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Žreb parov osmine finala Konferenčne lige Profimedia

Celjani, ki so lani igrali v četrtfinalu konferenčne lige, so v tej sezoni ligaški del končali na 13. mestu in tako morali v dodatne kvalifikacije za osmino finala. V teh so na dveh tekmah izločili kosovsko Drito s skupnim izidom 6:4 in se tako še v drugi zaporedni sezoni prebili med najboljših 16 v tem tekmovanju. "Gre za nov zgodovinski uspeh in mi se ne nameravamo ustavljati," je odločno napovedal strateg Celja Ivan Majevski po preboju v osmino finala.

Celje - Drita FOTO: Aljoša Kravanja

V osmini finala se bodo srečali s starim znancem, saj sta se ekipi Celja in AEK merili že v uvodnem krogu ligaškega dela. Takrat so Celjani slavili s 3:1, potem ko je "hat-trick" dosegel zdaj že nekdanji napadalec slovenskega prvoligaša Franko Kovačević. Ta bo sicer s Ferencvarosom igral v osmini finala evropske lige proti Bragi. Grki imajo v svoji zasedbi kar nekaj uglednih nogometnih imen, najvrednejša pa sta vezist Orbelin Pineda s sedmimi milijoni evrov in napadalec Luka Jović s šestimi. Pri Celju v tem pogledu prednjači Svit Sešlar z 2,5 milijona.

Pari osmine finala Konferenčne lige FOTO: Sofascore.com

Če bo Celjanom uspelo premagati Grke v osmini finala, jih v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja Samsunspor - Rayo Vallecano. Na žrebu so bili še trije Slovenci s tujimi klubi. Dejan Petrovič bo z Rijeko igral proti Strasbourgu, Danijel Šturm s Sigmo Olomouc proti Mainzu, Mitja Ilenič pa z Rakowom proti Fiorentini. Rijeko v primeru napredovanja čaka boljši iz obračuna Sigma - Mainz, Rakow pa boljši iz obračuna Crystal Palace - AEK Larnaka.

Pari osmine finala konferenčne lige: