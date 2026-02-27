Naslovnica
Nogomet

Celje v osmini finala proti grškemu velikanu AEK

Nyon, 27. 02. 2026 14.50 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Celje - Drita

Nogometaši Celja se bodo v osmini finala konferenčne lige merili z atenskim AEK, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Nyonu. Prva tekma bo 12., povratna pa 19. marca. Finale tretjerazrednega evropskega tekmovanja bo na sporedu 27. maja v nemškem Leipzigu.

Celjani, ki so lani igrali v četrtfinalu konferenčne lige, so v tej sezoni ligaški del končali na 13. mestu in tako morali v dodatne kvalifikacije za osmino finala.

V teh so na dveh tekmah izločili kosovsko Drito s skupnim izidom 6:4 in se tako še v drugi zaporedni sezoni prebili med najboljših 16 v tem tekmovanju. "Gre za nov zgodovinski uspeh in mi se ne nameravamo ustavljati," je odločno napovedal strateg Celja Ivan Majevski po preboju v osmino finala.

Celje - Drita
Celje - Drita
FOTO: Aljoša Kravanja

V osmini finala se bodo srečali s starim znancem, saj sta se ekipi Celja in AEK merili že v uvodnem krogu ligaškega dela. Takrat so Celjani slavili s 3:1, potem ko je "hat-trick" dosegel zdaj že nekdanji napadalec slovenskega prvoligaša Franko Kovačević. Ta bo sicer s Ferencvarosom igral v osmini finala evropske lige proti Bragi.

Grki imajo v svoji zasedbi kar nekaj uglednih nogometnih imen, najvrednejša pa sta vezist Orbelin Pineda s sedmimi milijoni evrov in napadalec Luka Jović s šestimi. Pri Celju v tem pogledu prednjači Svit Sešlar z 2,5 milijona.

Pari osmine finala Konferenčne lige
Pari osmine finala Konferenčne lige
FOTO: Sofascore.com

Če bo Celjanom uspelo premagati Grke v osmini finala, jih v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja Samsunspor - Rayo Vallecano. Na žrebu so bili še trije Slovenci s tujimi klubi. Dejan Petrovič bo z Rijeko igral proti Strasbourgu, Danijel Šturm s Sigmo Olomouc proti Mainzu, Mitja Ilenič pa z Rakowom proti Fiorentini.

Rijeko v primeru napredovanja čaka boljši iz obračuna Sigma - Mainz, Rakow pa boljši iz obračuna Crystal Palace - AEK Larnaka.

Pari osmine finala konferenčne lige:

Lech Poznanj - Šahtar Doneck

Crystal Palace - AEK Larnaka

Samsunspor - Rayo Vallecano

Sigma Olomouc - Mainz

AZ Alkmaar - Sparta Praga

Fiorentina - Rakow

Celje - AEK Atene

Rijeka - Strasbourg

konferenčna liga osmina finala žreb celje aek

Plemenita poteza Šeška: Pomagajte rešiti življenje

Odločitev je padla: Olimpija bo morala Nukiću poplačati vse dolgove

G. Papež
27. 02. 2026 15.26
Gremooo Cele💪
bibaleze
