Celje v svoje vrste pripeljalo nigerijskega vezista

Triindvajsetletni nigerijski reprezentant Papa Daniel je nazadnje igral za prvoligaša Niger Tornadoes, s Celjem pa je podpisal pogodbo do konca junija 2028.

Daniel je svoje nogometno znanje pridobival in izpopolnil na akademiji Fackson Nextpro Football Academy, kjer je tudi prvič resneje opozoril nase in si pri 19 letih priboril prvo dokazovanje v Evropi. V Turčiji je okrepil vrste Adanasporja. Po letu dni se je vrnil v domovino in dve sezoni in pol nastopal za Sporting Supreme, so zapisali Celjani.

Od tam ga je pred začetkom prejšnje sezone pot vodila v Niger Tornadoes, kjer je na 21 tekmah nigerijske prve lige dosegel štiri zadetke in prispeval tri asistence.