Celje z devetimi goli porazilo Radomlje

Celjani so po uspešni evropski epizodi, ko so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige, zanos prenesli tudi na domačo zelenico. Na njej so se danes uvodoma poigrali z Radomljani in že po dobrih 20 minutah vodili s 4:0, na koncu pa tekmo končali kar z devetimi goli v tekmečevi mreži. S tem so Celjani v domači ligi zmagali prvič po petih tekmah brez zmage.

Stratega Albert Riera in Darjan Slavic sta zaradi različnih razlogov in težav morala kar premešati začetni postavi, a v domači je začel Svit Sešlar, ki je tudi poskrbel za domače vodstvo.

Jegor Prucev je prodrl po levi strani, žogo vrnil v sredino na približno 20 metrov, od koder je Sešlar sprožil iz prve in žogo od prečke poslal za hrbet Jakoba Kobala.

Naveza Sešlar-Prucev je znova udarila štiri minute pozneje, ko je Sešlar podal v kazenski prostor do Pruceva, ta je preigral še vratarja Kobala in žogo poslal v mrežo za 2:0.