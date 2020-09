Celje boljše od Brava

Celjani so gostili tekmeca, s katerim so v prejšnji sezoni trikrat igrali 2:2, enkrat pa zmagali z 2:1. Popotnica za ta obračun za izbrance Dušana Kosića ni bila najboljša, v domačem prvenstvu so doslej osvojili vsega dve točki, v četrtek pa so v Armeniji po 120 minutah izpadli iz evropskih tekmovanj. Obenem so zaigrali z rahlo spremenjeno postavo, ki pa je vendarle prišla do prve zmage v domači sezoni. Bravo je na drugi strani niz brez zmage podaljšal na tri tekme.

Čeprav so Celjani tokrat pogrešali bolna Mitjo Lotriča in Jakoba Novaka ter poškodovanega Josipa Ćalušića, se jim to v uvodu tekme ni poznalo, saj so bili prav oni tisti, ki so nanizali nekaj nevarnih akcij, najprej je v deseti minuti za malo zgrešil Nino Pungaršek, v enajsti so se preveč zapletli, na koncu pa žogo poslali mimo gola, v 15. pa niso znali kaznovati napake Igorja Vekića, ki je žogo iz kazenskega prostora oddal tekmecu. V 19. minuti pa so le tudi zadeli. Po desni strani so prodrli do kazenskega prostora, Vekić je podajo Ivana Božića (ta si je poškodoval roko ob koncu polčasa) v sredino odbil, a točno do Mića Kuzmanovića, ki je dosegel svoj prvi gol v dresu Celja za vodstvo z 1:0. Po zatišju, kar zadeva nevarnejše akcije, so v 42. minuti prvič resno zagrozili tudi Ljubljančani, pri katerih je spet igral Martin Kramarič. Do strela je prišel Mustafa Nukić v kazenskem prostoru, Matjaž Rozman pa se je izkazal s posredovanjem, tako kot v 45. po poskusu Roka Kidriča z glavo.

V 50. minuti so Ljubljančani izvedli prvo nevarnejšo akcijo v drugem polčasu, Vanja Drkušić je bil premalo natančen. Malce pozneje znova poskusil Nukić, spet pa je dobro reagiral Rozman. Na drugi strani je v 54. minuti Luka Kerin sprožil čez gol z leve, tako kot pozneje z glavo Dušan Stojinović. V 67. je Rozman obranil strel Žana Trontlja z desne strani, Vekić pa je moral posredovati po novem Kuzmanovićevem poskusu v 71. minuti. Bravov vratar je izvrstno posredoval tudi v 75. minuti, ko je Gašper Koritnik poskusil iz bližine. Minuto zatem pa je mojstrsko z volejem z 20 metrov zadel Nino Pungaršek za 2:0.

Michele Šego je poskusil zmanjšati zaostanek v 82. minuti, toda Rozman je znova žogo odbil čez vrata. V 90. minuti sta imela izjemno priložnost za potrditev zmage Kuzmanović in Filip Dangubić, a je prvemu strel obranil Vekić, drugi pa je žogo poslal čez prečko. Celje bo v 6. krogu v nedeljo gostilo Tabor, Bravo pa Muro.